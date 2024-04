Seguridad, movilidad peatonal y social: 3 temas prioritarios del nuevo alcalde de San Carlos

Pese a que inicia su gestión con un presupuesto ya establecido, el nuevo alcalde de San Carlos, Juan Diego González, tiene claro 3 temas en los que trabajará de manera prioritaria en el cantón.

En conversación con San Carlos Digital, González explicó que enfocará baterías en la seguridad ciudadana, la movilidad peatonal y la parte social.

En el tema seguridad, mencionó que continuará los proyectos que actualmente están en ejecución y proponiendo nuevas iniciativas.

“Para mi es fundamental la seguridad, no solo lo mencioné en la compaña sino que a partir de la elección he venido trabajando, me he reunido con diferentes organizaciones y embajadas para poder trabajar ese tema al que indudablemente le voy a entrar fuerte”, dijo.

En cuanto a la movilidad peatonal el alcalde mencionó que el enfoque iniciará por la construcción de aceras en comunidades del cantón donde el flujo de peatones es alto.

González agregó que, la municipalidad ha postergando la decisión de invertir en aceras a pesar de tener presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República.

En el tema social, el enfoque iniciará por los adultos mayores del cantón y la creación de espacios públicos recreativos con parques en los distritos.

“El tema social es una prioridad mía y que me ha hecho mucho énfasis doña Pilar Porras que asumirá como vicealcaldesa. Con lo de los parques ya a partir del 01 de mayo me sentaré con los funcionarios a trazar la ruta de la construcción del primer parque que será el de Santa Rosa de Pocosol“, indicó.

Otro de los temas que buscará atender la nueva alcaldía será el flujo migratorio por el cantón, en distritos como Ciudad Quesada. La atención se daría de manera integral en conjunto contras instituciones del estado.

Días atrás el alcalde González anunció que él mismo presidirá el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI), espacio donde se vería el tema migratorio.

“Ese es un tema complejo, será esencial entrarle de la mano con las demás instituciones involucradas, hay muchas organizaciones que podemos darnos la mano y yo me comprometo a iniciar con esas gestiones”, dijo.

Juan Diego González iniciará su trabajo como alcalde este 01 de mayo acompañado de Pilar Porra en la primera vicealcaldía y Diana Murillo como segunda vicealcalde.