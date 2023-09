Los amantes del barro, la acción y el rugir de los motores tienen una cita este 24 de setiembre en la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

El Campeonato Nacional Desafío 4×4 llega al cantón en una jornada que promete muchas emociones en una pista llena de obstáculos y pruebas extremas.

El formato del evento, que organiza RPMTV y Al Límite 4×4, cambió en su regreso este año y ahora se trata de un campeonato de tres fechas en los que las distintas tripulaciones buscarán la mayor cantidad de puntos para dejarse el título nacional en las categorías de 4, 6 y 8 cilindros.

Luego de la primera fecha realizada en San Ana, Andrey Hernández a bordo del Thor se dejó la primera posición en la categoría A (8 cilindros), su tiempo de 02:42:90 también lo ubica como líder de la clasificación Absoluta con un total de 25 puntos. El segundo lugar en la A es para Diego Corrales en Hellboy, el tercer puesto es para el Merlin de Jairo Cordero y en la cuarta plaza destaca el Red Devil de Lonny García.

En la rama B de 6 cilindros, Gustavo Canales en La Bestia irá por una nueva victoria que le permita quedarse en la primera plaza general, eso si sus rivales también se alistan de muy buena manera para darle pelea. Guillermo Valverde en El Coyote marcha segundo y tiene muy claras sus intenciones para la fecha de San Carlos

“El vehículo ya estaba muy bien desde la fecha anterior, en este caso lo que hemos revisado son detalles. Con respecto al terreno es la primera vez que vamos a competir ahí, pero sabemos que el Desafío es un evento de muchas pruebas, muy técnicas y estamos muy preparados. La idea es concentrase en la pista, no bajar el gas y no perder el control. Los rivales tienen un nivel muy alto, la pelea no está fácil” comentó Guillermo conocido como Guival.

El tercer lugar de la 6 cilindros es para Andrey Acuña en el Gladiador.

La División C de los 4 cilindros también promete sus duelos particulares de cara a la segunda fecha, Keilor Castro en el Barraco se ubica en la primera posición luego de su victoria en Valle Escondido, el segundo lugar es para Osvaldo Andrade en El Avispón Verde y el tercer puesto esta en manos de Felix Jinesta en El Pitufo.

La clasificación Absoluta del Campeonato Nacional Desafío 4×4 Al Límite se encuentra de la siguiente manera:

(13) Andrey Hernández en Thor 25 puntos (16) Diego Corrales en Hellboy 22 puntos (65) Gustavo Canales en La Bestia 20 puntos

Entradas a la venta

Las entradas para la segunda fecha del Campeonato Nacional Desafío 4×4 Al Límite se encuentran a la venta en el sitio www.oneticketcr.com y los precios son de 7 mil colones en localidad general y 10 mil colones en gradería.

Los sancarleños también pueden conseguir las entradas en físico en los diferentes locales de Pizza Ranch e incluso las pueden comprar el día del evento.