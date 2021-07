Sancarleños destacan en Conferencia Internacional de Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones

Dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, del Campus del Tecnológico en San Carlos, participaron en la Primera Conferencia Internacional Centroamericana y del Caribe sobre Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones.

Se trata de Fabián Marín Brenes, quien obtuvo el segundo lugar en el evento Undergraduate Poster Competition con el proyecto: SMARTForest y Erick Blanco Ureña que ganó el segundo lugar en el Innovative Idea Competition con la propuesta: SCRICK: The future of the food.

Esta conferencia, es una sociedad de profesionales y organizaciones que promueve y fomenta el pensamiento crítico en el campo de la Ingeniería Industrial y la Gestión de Operaciones a través de conferencias, seminarios, talleres y publicaciones de investigaciones en todo el mundo.

Todas esas acciones, la convierte en una plataforma y foro internacional de primer nivel para académicos, investigadores, científicos y profesionales donde se intercambian ideas y proporcionan conocimientos sobre los últimos desarrollos y avances en los campos de la Ingeniería Industrial y la gestión de operaciones.

Con el proyecto SMARTForest: Development of a low-cost device for forest fire prevention and monitoring of environmental conditions el estudiante Fabián Marín Brenes obtuvo el segundo lugar en el evento Undergraduate Poster Competition.

Su proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo de bajo costo capaz de brindar una alerta temprana de un incendio forestal.

El dispositivo se instalaría en áreas estratégicas del bosque y considera factores como la dirección del viento y áreas consideradas susceptibles de iniciar un fuego, como por ejemplo, áreas donde la gente tiende a acampar y pueden dejar fragmentos de vidrio que podrían provocar un incendio.

«Es importante que utilicemos nuestras virtudes como estudiantes de ingeniería para la búsqueda de soluciones tecnológicas a los problemas que afectan al mundo. Eventos de este tipo permiten dar a conocer nuestras ideas y obtener retroalimentación para continuar con los proyectos», dijo Fabian.

Erick Blanco Ureña participó en el evento Innovative Idea Competition. Él logró el segundo lugar con el proyecto SCRICK: The future of the food.

Con la visión de ser la empresa de cría y distribución de insectos y sus derivados con mayor impacto a nivel nacional, SCRICK plantea la entomofagia como solución ecológica y nutricional a la alimentación humana.

Toma en cuenta desde aspectos ecológicos, nutricionales y económicos, los alimentos a base de grillos han ido en aumento a nivel mundial, por eso como objetivo central de esta empresa se pretende colocar estos productos a nivel nacional.

“Considero que estos eventos brindan la oportunidad de dar a conocer nuestros proyectos, es una excelente forma de obtener experiencia y de fortalecer las habilidades comunicativas. Además de ayudar a formarnos profesionalmente. Invito a todos los estudiantes a ser parte de estas experiencias, que son retadoras por la barrera del idioma y por la cultura«, contó.

Durante dos días en el IEOM se desarrollaron eventos y actividades que incluyeron oradores y foros de discusión con temas enfocados en educación en ingeniería global, desarrollo de la Industria 4.0, soluciones de la industria, mujeres en la industria y el mundo académico.