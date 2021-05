Sancarleño graba conmovedor video desde hospital para pedir conciencia por el Covid

Ronny Saborío tiene 9 días internado en la unidad Covid-19 del hospital San Carlos.

Este joven de 31 años es uno de los 40 sancarleños que libran la batalla contra el virus dentro del centro médico y con asistencia respiratoria.

«Llegué de emergencia, en ambulancia sin poder respirar, con cuadros de ansiedad. Ha sido muy difícil estar aquí y viera que está saturado pero saturado la parte de los críticos y no da abasto la gente, hay enfermeros y doctores que duermen aquí hasta 3 días para estar al pie con uno, con un amor y una dedicación y un carisma que uno se queda con la boca abierta», contó Ronny a SCD.

Su estado aún es crítico, incluso contó que por sí solo aún no puede respirar y necesita de asistencia mecánica para lograrlo.

El mismo virus le impide caminar o siquiera levantarse de la cama.

Pero todo eso no se comparara con el dolor más grande que le tocó vivir dentro del mismo hospital. Hace 3 días su padre, Ronald Saborío, murió por Covid-19.

«El entró dos días antes que yo al hospital. Me llama el doctor y me dice que si podía ir a ver a mi padre y yo apenas y podía respirar, a como me pude agarré fuerza y me llevaron y pude ver a mi papito que, se fue a las mejores manos del Padre Celestial, no resistió, sus pulmones no pudieron respirar más», dijo.

Ronny se autodescribe como un milagro viviente pues, ya pasó lo crítico pero aún se mantiene grave. Por esta razón es que, aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje por medio de su video.

«Una cosa es lo que digan las noticias o los medios pero otra cosa es estar aquí adentro. Es increíble lo que se sufre y lo que todo mundo la pulsea para sobrevivir, para poder respirar porque tiene que depender uno de una máquina para poder respirar», comentó a SCD.

En su retina tiene todo tipo de escenas que van desde pacientes en la lucha de su vida hasta muerte, a parte de la de su propio padre.

Ronny cumple 32 años este 31 de mayo, su promesa es mantener la lucha fuerte para salir y celebrar esta nueva oportunidad de vida junto a toda su familia.