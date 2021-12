Sancarleño exdirector de la Agencia para el Desarrollo entra a equipo económico de JMF

Alfredo Aguilar, quien por 18 años fuera director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte es parte del equipo económico que, este martes, anunció el candidato presidencial del PLN, José María Figueres.

Aguilar, dejó su cargo en esta organización en julio de 2020 para dedicarse a la promoción de agencias para el desarrollo en distintas localidades del país.

Este sancarleño es parte del grupo que atiende «Crecimiento y Desarrollo Productivo», junto a otras reconocidas figuras nacionales. Este, es uno de los tres ejes económicos que anunció el postulante.

«Ellos valoran que mi experiencia en desarrollo económico local es muy importante para la nueva propuesta del plan porque, hemos logrado demostrar la importancia de construir de abajo hacia arriba, o sea desde las experiencias de base de la sociedad civil y la experiencia que desarrollé en desarrollo local para ellos es muy importante», puntualizó Aguilar.

El contacto fue por medio de Álvaro Ramírez, candidato a la primera vicepresidencia quien conocía de antemano el trabajo del sancarleño. Tras un intercambio de opiniones y un acercamiento desde hace un año, recibió la invitación de la agrupación.

«Producto de eso hace unas semanas me dijeron que me estaban considerando independiente de mi filiación político-partidista. Yo dije que con gusto, como siempre he estado a la orden y durante todo mi trabajo en la Agencia yo nunca tuve participación política y en este momento no comprometo a la organización y pues dije que sí», añadió.

Ahora, todo este equipo trabaja en las mejoras del plan económico inicial y en las próximas semanas estaría lista la nueva versión.