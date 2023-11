Sancarleño es el cuarto mejor puntaje de admisión del TEC

Una vez más, el orgullo sancarleño rebasa expectativas cuando de pruebas universitarias de admisión se trata.

Kenneth Jhoan Araya Arguedas, vecino de Ciudad Quesada recibió su reconocimiento por ser el cuarto mejor promedio de admisión a nivel nacional.

El joven obtuvo una calificación de 786,95 de 800 puntos posibles y eso, le permite ingresar a cualquier carrera que desee.

“Para mí la nota es un reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación. Es un recordatorio constante de que sudar la gota gorda eventualmente da sus resultados. Significa nuevas oportunidades abiertas, nuevos caminos por recorrer y futuros retos por afrontar. Esta experiencia me ha enseñado que no es imposible llegar alto, a pesar de los muchos obstáculos que la vida pone en el medio”, dijo el estudiante a SCD.

Pero esto no es obra de la casualidad. Kenneth tenía muy claro lo que quería y para ello tuvo que prepararse muy fuerte.

“Mi preparación inicio en junio o julio, no recuerdo que fueron semanas intensivas de puro estudio, pura práctica. Básicamente cualquier prueba de admisión de Costa Rica o fuera de Costa Rica que me encontraba, la hacía; así fue como me preparé”, contó.

La familia, su novia y hasta los profesores son parte de lo que Kenneth destaca en este logro y como apoyo incondicional a lo largo de este proceso.

Mucho antes de hacer la prueba, este joven apuntaba a la Ingeniería en Computación como el sueño a cumplir. El próximo semestre iniciará en el campus en Santa Clara y para los demás, esperará que le depara el destino.

Además, otro sancarleño ocupó el puesto 26 de los 30 mejores promedios. Se trata de Fabián Vargas Araya de Aguas Zarcas y quien logró 775,15 puntos.

A nivel nacional, los tres mejores puntajes los ocuparon: