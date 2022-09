Sancarleña transforma piedras en hermosas obras de arte

Salir un día cualquiera, entrar a un río y buscar ahí piedras es parte de la terapia de Isabelita Quesada Corrales. Ahí mismo, con las piedras en su mano empieza su imaginación a volar.

Piedras comunes y corrientes, sin valor para algunas personas, terminan en verdaderas obras de arte luego de pasar por las manos de esta sancarleña.

La pandemia la obligó a cerrar su negocio pero, de inmediato entre tantas horas de cuarentena supo que hacer.



Siempre fue amante de las formas de las piedras y por eso, tenía algunas en su casa. Empezó a darles forma hasta que logró idear diseños para cuadros y todo tipo de artesanía a base de piedras.

«Empecé a pintar piedras que había recogido hace años y me empezó a gustar el asunto y desde hace un año, ya inicié con encargos y hacer todo este tipo de detalles y a la gente le ha gustado mucho», contó.

El talento artístico no es desconocido para ella pues, de las entrañas maternas y paternas sale arte y amor por las manualidades.



Su casa se convirtió en taller, el Taller Dulce Hogar, en el que prevalecen espacios llenos de pinturas, colores y cajas con piedras de todos tamaños, apiladas de acuerdo a su tamaño, a su color y hasta su textura.

De la imaginación de Isabelita sale mucho de lo que logra pero también, atiende pedidos personalizados para detalles o regalos especiales.

«Ya nació un emprendimiento. Hay que estudiar mucho el tipo de piedra por que hay algunas que sirven para pintar y otras que no, hay otras que por sí solas ya son una obra de arte», añadió.



Por sus propios medios busca las piedras, visita ríos en todo el cantón pero además, personas amigos y conocidas hacen su aporte cada vez que encuentran materia prima que le puede servir.

«Yo me conozco todos los ríos de San Carlos, se que piedras da cada uno. Irse a meter al río a buscar las piedras es de las cosas más terapéuticas que hay y he tenido la suerte de gente que me trae piedras», apuntó.

De esas piedras salen caras, manos, cuerpos, estrellas, corazones y toda figura que usted pueda imaginar y se convierten en historias contadas por la imaginación de Isabelita o de la de quienes le encargan sus diseños.

Isabelita trabaja en este momento en una colección del Principito pero, atiende pedidos de todas las personas que quieren regalar algo diferente, algo hecho a mano y con pasión.

Si usted desea conocer más a fondo los trabajos, la oferta o encargar su diseño puede contactarla al 8305 7422.