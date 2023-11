Sancarleña representa al país en Olimpiada Internacional de Ciencias en Tailandia

¡Orgullo! Esa es la palabra que describe a la sancarleña Sol Moya Peñaranda de solo 15 años pero quien ya, acumula decenas de logros.

Uno de ellos es la representación del cantón y de Costa Rica en las próximas Olimpiadas de Ciencias Internacionales que tienen sede en Tailandia.

Sol, estudiante del Carmen Lyra School, viaja este próximo lunes a ese país para competir junto a estudiantes de todo el mundo y luego de superar todas las pruebas, a nivel nacional. Su participación será del 01 al 10 de diciembre.

“Vamos a ir a hacer distintas pruebas, vamos a tener una prueba teórica, una prueba de laboratorio. Yo el año pasado participé en la nacional de Ciencias y a principios de este año me dijeron que tenía posibilidades de poder competir y quedar en la delegación”, contó Sol.

La preparación incluye viajes, todos los sábados a San José con un grupo de profesores que son quienes la preparan a ella y a otros estudiantes más previo a este evento.

Los docentes Kenneth Castillo, Ricardo Ulate y Andrea Rivera son parte de ese grupo y del comité organizador de Olimpiadas de Ciencias en el país.

Esta vecina de La Abundancia de Ciudad Quesada, recibe las lecciones de ocho de la mañana a cuatro o cinco de la tarde, todas las semanas en el edificio Franklin Chang Díaz.

“Ha sido un sacrificio por toda la preparación que he llevado y espero representar de buena manera al país, claramente hay gente muy, muy buena entonces no es tan fácil ganar algo pero espero vivir la experiencia cultural y todo lo que he aprendido es muy bueno”, dijo la joven.