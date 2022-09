Sancarleña relata momentos de terror cuando carro y moto se le atravesaron en Ciudad Quesada

Ella lo describe como algo de película, pero película de terror que vivió el viernes de la semana anterior en pleno Ciudad Quesada.

Por solicitud de ella, nos reservamos su identidad pero si quiso contar lo que le sucedió para alertar a otras mujeres e incluso conductores que usan la ruta entre barrio Los Ángeles y Ciudad Quesada centro.

Ese día, a eso de las 10 de la noche esta mujer tuvo una experiencia que no olvidará y que protagonizó un vehículo y una moto que se le atravesaron en el camino,

«Yo venía ahí por MAYCA cuando un carro se me hizo a meter al carril de la derecha y me pita. Yo me corro y empieza el conductor, de forma temeraria, a manejar a la par mía y ahí vi como que algo pasa y empiezo a tratar de esquivarlo por que, se me metía por atrás, por delante, era como de película», narró.

Bajo estas condiciones ella manejó hasta el sector de la Toyota donde paró para entender lo que pasaba pero ahí, empezó la segunda parte de la situación.

«Él se me puso a la par y me dijo, ¡Usted me golpeó el carro!. Yo entonces lo que le dije fue que, fuéramos a la comandancia y me dijo que sí y entonces, yo sigo pero antes de llegar a la bomba MECO se me atravesó una moto para que yo no doblara ahí por que yo puse la señal», describió.

En ese sector la situación fue más compleja pues el vehículo también intentó, de nuevo, bloquearle el paso pero, la cantidad de carros que transitaba por el lugar complicaba el paso y a como pudo salió rumbo a la policía.

«Yo subí por la carretera que pasa por New York Pizza y ahí yo ya iba muy rápido, cuando doblé a salir a Guayabas y me metí a la delegación y el tipo no llegó. Yo no se si me iban a asaltar, a robar el carro o qué, pero que lo persigan a uno así, es muy feo, es de terror», dijo.

La denunciante aseguró que lo que quiere es alertar a otros conductores. Solo recuerda que es un vehículo pequeño y con alteración en la mufla.

Hasta el momento, el OIJ no reporta denuncias por casos similares pero llaman a denunciar a quienes son víctimas de estos hostigamientos en carretera.