Sancarleña gana medalla de oro en Campeonato Mundial de Karate

Una vez más el deporte sancarleño destaca a nivel mundial y, deja en el podio la bandera de Costa Rica.

Esta vez, Valentina Murillo Morera de solo 12 años brilló en el II Campeonato mundial de Karate Do Shotokan que tuvo sede en Acapulco México, la semana anterior.

Su excelente trabajo no solo le permitió ganar la medalla de oro en kata y medalla de bronce en kumite.

Valentina es una apasionada de este deporte que practica desde que tiene 4 años de edad.

“Esta experiencia es bastante importante para mi por que refleja todo el esfuerzo que he dado, las horas de entrenamiento que he dedicado y me alegra demasiado poder dejar a Costa Rica en alto”, contó Valentina.

Ella entrena con el Sensei Félix Gutiérrez de la Academia de Karate Dojo Senshi de la Asociación Sancarleña de Karate.

Se describe a sí misma como una niña muy apasionada por el karate y muy disciplinada, valores que son los que la empujan a superarse cada vez más.

“Después de esta competencia sigue prepararme y tratar de mejorar todo lo que pueda para hacer un ranking en junio para poder ir a Chile a representar con orgullo mi país”, concluyó.