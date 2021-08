Sancarleña brilla con sus diseños en el mejor evento de moda del país

Pamela Vargas cumple su sueño de niña en el Costa Rica Fashion Week, el mejor evento de moda y que reúne a los mejores diseñadores del país.

Esta sancarleña de 21 años vio en la pasarela su más creativos y hermosos diseños durante el fin de semana en la Antigua Aduana en San José.

Ella, representó a la Universidad Creativa durante la jornada de moda y en conjunto con un compañero idearon y presentaron su colección BLOODSHOOT.

«La U quería que nos inspiráramos en la astrología, lo delimitamos y nos inspiramos en la luna roja que se creía que era algo malo. Los diseños tienen el color rojo como principal, son rígidos, simétricos», comentó Pamela.

Esta, fue la cuarta pasarela de Pamela pues de forma constante en su universidad la eligen para que participe de distintos eventos con sus diseños.

«Todo empezó en el cole, yo descubrí que esto era lo que me gustaba, no solo el crear ropa si no también usar la ropa como medio de expresión y más artístico, entonces elegí la U Creativa y aquí empieza todo este proceso para ser una diseñadora. En el 2018 hice mi primer desfile, en el 2019 participé en 2 y ahora el Fashion», dijo.

Pamela ahora tiene su propia marca de ropa que ella misma diseña. Caliel le da vida a piezas exclusivas y de su propia imaginación. Además, ahí expone todo su talento con las colecciones que hasta el momento hizo y presentó en las distintas pasarelas.

«La moda en Costa Rica es más y se va expandiendo y se va reconociendo más», finalizó.

Durante su participación en el Fashion Week compartió con 11 diseñadores internacionales que también estuvieron en el evento.