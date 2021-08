San Carlos rinde homenaje a Steven Román, previo a su viaje a Tokio

El joven sancarleño Steven Román recibió este viernes un homenaje del pueblo sancarleño, previo a su viaje a Japón para participar en los Juegos Paralímpicos.

En la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, el paratenista de mesa tuvo su despedida por parte de las autoridades municipales.

Steven, parte a Tokio el próximo 18 de agosto con la convicción de dejar muy en alto a Costa Rica en sus primeras participaciones.

«Él (Steven) es un motivo de inspiración y de orgullo no solo para el cantón y este Concejo Municipal, sino para todo el país. Uno escribe su nombre en Internet y salen muchas noticias y eso sé que lo hace a él sentirse muy orgulloso y motivado», dijo Juan Diego González, presidente municipal.

La regidora Vanessa Ugalde indicó que a los sancarleños «no les cabe en el pecho, el orgullo de verlo representar al cantón y país en los paralímpicos».

Durante el acto, el alcalde sancarleño, Alfredo Córdoba, anunció que el Comité Cantonal de Deportes aportará al joven deportista la suma de ¢200.000 en implementos deportivos para que el sancarleño viaje al país asiático con todo lo necesario para competir.

«Hablé con el presidente del Comité de Deportes y podrán elegir los implementos que necesiten y si se pasa del monto, no se preocupen», dijo el alcalde.

Córdoba también manifestó que un empresario de la zona aportará ¢300.000 para que Steven pueda correr con cualquier gasto durante su estadía en Tokio.

De manera simbólica, Román también recibió la bandera de Costa Rica, misma que representará en Tokio con todo el orgullo.

«Quiero a agradecer por le invitación y estas palabras que me dieron, de mi parte quiero que sepan que voy a dar todo, he entrenado mucho, me he esforzado mucho y tengo al cantón en mi corazón, siempre que compito y gano recuerdo de donde vengo y ahora no va a ser la excepción. Voy a luchas por el país, pero sé que el cantón está conmigo», dijo Steven.

La inauguración de los juegos es el 24 de agosto. Apenas un día después, el 25 tendrá su primera participación. El 26 de agosto tendrá su segunda participación.