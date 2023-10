San Carlos Borromeo celebra fiesta con “Entrada de Santos” este domingo

Este fin de semana inician los festejos en honor a San Carlos Borromeo y la fiesta estará llena de invitados especiales.

Este domingo 22 de octubre es la tradicional “Entrada de Santos”. La salida será, a las 9:00 a.m. desde las instalaciones del Colegio Padre Eladio Sancho hasta la Catedral donde, habrá misa a las 10 de la mañana a cargo del obispo Monseñor José Manuel Garita.

Los festejos serán de 22 de octubre hasta el 04 de noviembre e incluso, el 12 de noviembre será el tradicional bingo parroquial.

Como novedad, este año, la Parroquia Catedral, como madre de todas las parroquias hará visitas a otras comunidades de toda la Diócesis.

“El miércoles inicia la novena religiosa e incluso este año hay una experiencia muy bonita donde la Parroquia Catedral va a ir de camino y va a celebrar misa en otras parroquias, tomando en cuenta además que San Carlos Borromeo es el patrono de la Diócesis”, comentó Gerardo Mora, vocero de la Diócesis.

Para la novena, la imagen de San Carlos visitará todas las parroquias de la Diócesis con misas.

El miércoles 25 de octubre la imagen de San Carlos Borromeo vista la Parroquia de Virgen del Carmen de la Tigra. Llega a las 3:00 p.m. y hay misa a las 5:00p.m.

El jueves 26 llega a las parroquias San Rafael Arcángel de Guatuso a las 9:00 a.m. y con misa a las 11:00a.m.: y a Santo Domingo en Monterrey a las 3:00 p.m. con misa a las 5:00 p.m.

El viernes 27 de octubre San Carlos Borromeo vista la Parroquia San Francisco de Asís en Los Chiles en Sarapiquí. Ahí llega a las 9:00 a.m. y hay misa a las 11:00 a.m. Además este mismo día llega San Rafael Arcángel en El Pavón las 3:00 p.m. y hay misa a las 5:00 a.m.

El sábado 28 de octubre la imagen se va a la Parroquia El Buen Pastor en Sarapiquí donde llega a las 9:00 a.m. y la misa es a las 11:00 a.m. A las 3:00 p.m. llega a San Agustín en Sarapiquí y la mis es a las 5:00 p.m.

El domingo 29 de octubre, la imagen visita la Parroquia San Roque a las 9:00 a,m. y la de Florencia donde llega a las 3:00 p.m. Las eucaristías serán a las 10:00 a.m. y a las 4:00 p.m. en la Catedral.

El lunes 30 de octubre, llega a Santa Rita de Río Cuarto a las 9:00 a.m. y la misa es a las 11:30 a.m. A las 3:00 p.m. arriba a Pital y la misa es las 6:00 p.m.

El martes 31 de octubre visita Pocosol a las 9:00 a.m. y con misa a las 11:30 a.m. A las 3:00 p.m. la imagen llega a Boca Arenal y hay misa a las 6:00 p.m.

El miércoles 01 de noviembre, vista Peñas Blancas a las 9:00 a.m. y La Fortuna a las 3:00 p.m. Las misas serán a las 11:30 a.m. y a las 6:00 p.m., respectivamente.

El jueves 02 de noviembre va a Venecia donde llega a las 3:00 p.m. y ofrece misa a las 6:00 p.m.

La novena termina el viernes 03 de noviembre con la visita de la imagen a Aguas Zarcas a las 9:00 a.m. y misa a las 11:30 a.m. Luego va a San Martín a las 3:00 p.m. y misa a las 6:00 p.m.

El 04 de noviembre será la Solemne Eucaristía de la fiesta patronal en honor a San Carlos Borromeo a las 11:00 a.m.

La cocina del Salón Parroquial, además, abre el próximo viernes 27 de octubre con platillos tradicionales.