Salas asume alcaldía temporal y vicealcaldía queda acéfala

Aunque las municipalidades tienen dos vicealcaldías, este puesto quedará acéfalo durante la suspensión a los alcaldes que resolvió el Tribunal Penal de Hacienda, incluido Alfredo Córdoba.

Desde el lunes anterior, en San Carlos, asumió la alcaldía de forma interina, la vicealcaldesa Karol Salas. Tras la resolución judicial, asumirá de forma temporal siempre y cuando, el tribunal mantenga y queden en firme las medidas cautelares.

Aunque hay otra vicealcaldesa, Rita Chavarría, ella no está en obligación de ascender a la primera vicealcaldía y tampoco deberá estar de forma presencial en la municipalidad.

«Pronunciamientos de la Procuraduría dicen que el vicealcalde segundo viene a entrar a actuar en el momento en el que el vicealcalde primero no pueda. Los vicealcaldes lo que están llamados es a sustituir al alcalde, no a sustituirse entre ellos», detalló Gabriela González, abogada municipal.

A partir del lunes, Salas asume de forma temporal como alcaldesa y deja su puesto como vicealcaldesa durante el tiempo que dure la suspensión, en este caso los 6 meses que dispuso el tribunal.

Suspensión y salario

Aunque el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José emitió su resolución con la inhabilitación del alcalde Alfredo Córdoba y los otros 5 alcaldes, aún no está en firme. Incluso, inicia el proceso de apelación por parte de la defensa de los imputados.

Por esta razón, es imposible que el Concejo Municipal de San Carlos pueda tomar una decisión sobre las condiciones en las que asume la suspensión del alcalde Córdoba durante la inmediata sesión ordinaria que, es este lunes 22 de noviembre.

El Tribunal Supremo de Elecciones ratificó que estos órganos son los que deciden si aplican esa suspensión con goce de salario o, sin goce de salario.

«Este es un tema que no creo que veamos el lunes por que las medidas no están en firme. Si le digo que aún no tenemos ninguna comunicación formal de que nos corresponda pero, salió en la prensa nacional», manifestó el presidente municipal, Juan Diego González.

A este momento, Córdoba mantiene un salario bruto de 3.8 millones de al mes. La vicealcaldesa gana la mitad de ese monto según establece el código municipal.

Además de la suspensión, los alcaldes tienen impedimento de salida del país e impedimento de acercarse a las municipalidades y de comunicarse con testigos.