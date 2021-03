Ruta Hospital – Cruce de Cedral: dolor de cabeza para conductores

Transitar por la ruta entre el Hospital San Carlos y el Cruce de Cedral, se volvió un dolor de cabeza para los conductores que viajan a diario a comunidades como Cedral, Cañaveral o Dulce Nombre.

El paso a la altura de la Escuela Green Forest se vuelve un martirio a la salida de clases, según relataron varios de ellos a SCD.

Hace apenas dos semanas, la Municipalidad de San Carlos abrió un nuevo camino que conecta esa zona con Cedral pero, esa apertura trajo otros problemas.

«Yo viajo con frecuencia a Dulce Nombre porque visito a mis papás, he querido en varias oportunidades aprovechar la nueva ruta que abrió la municipalidad y no he podido porque los carros se atraviesan en la pasada, incluso a veces no queda más que invadir carril para poder pasar sin ver si viene otro vehículo», explicó Adriana Corella, conductora afectada.

Y es que según relatan los afectados, la situación también se da durante las mañanas cuando los estudiantes ingresan al centro educativo.

«El problema es que tapan la carretera nacional, gente que aún usa esa ruta para ir a La Fortuna o Los Chiles queda atrapada en esa presa, incluso los que van para Cedral, no sirve de mucho tener esa nueva vía con esos carros ahí tapando el paso», indicó David Gamboa, otro de los conductores que denunció el problema a SCD.

En la Delegación de Tránsito de San Carlos no hay registro, hasta la fecha, de reportes sobre la afectación, sin embargo, indicaron que evaluarán la situación en esa zona.

«Los vecinos o conductores que estén siendo afectados pueden llamar al 911 o a la oficina al teléfono 2460 1838 para denunciar la situación», explicó Andrea Segura, oficial de tránsito.

San Carlos Digital consultó al ayuntamiento local sobre posibles acciones de la Policía Municipal para atender la situación. Estamos a la espera de respuesta.

