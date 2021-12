¡Revise su correo! Embajada de Estados Unidos adelanta citas para visas

La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos anunció este martes que adelanta para 2022 las citas para alrededor de 30 mil solicitantes que tenían programadas sus citas en 2023 y 2024.



Los solicitantes recibirán correos electrónicos en los próximos días con la notificación de la nueva fecha de la cita. Las entrevistas en persona para estos solicitantes se reanudarán a partir del 10 de enero del 2022. Cabe resaltar que la Sección Consular de la embajada todavía funciona con capacidad limitada debido a la pandemia.



Si un solicitante tiene una entrevista programada para el 2023 o 2024, debe verificar su correo electrónico y luego iniciar una sesión en la página electrónica www.ustraveldocs.com para verificar la fecha actualizada y la hora de la cita. Dado que la demanda de citas para entrevistas continúa alta, los solicitantes que tengan su cita reprogramada deben hacer todo lo posible por presentarse en la fecha indicada. Si un solicitante no puede acudir a la cita en la nueva fecha y hora asignada, debe reprogramarla en la próxima fecha disponible.



Los solicitantes que agendaron entrevistas para 2022 mantendrán la misma fecha de cita y no podrán cambiar sus citas a una fecha anterior.



Además, el servicio Drop Box seguirá disponible para los solicitantes que ya tengan una visa de turismo que haya vencido en los últimos 48 meses.



«La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos está comprometida a reagendar de manera segura y eficiente toda la gama de visas de no inmigrante, incluyendo visas de turismo y viajes de negocios, y se hará en forma consistente con la ciencia y salud pública», manifiesta un comunicado de la Embajada.



Los solicitantes que deben presentarse a la Sección Consular para la entrevista deben usar cubrebocas en todo momento.