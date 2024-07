Resurgir como el Ave Fénix tras agonizar por tres días

A sus 65 años, doña Mayra Rojas es una lección de vida andante. Es una sonriente y querida vecina de Ciudad Quesada que guarda en su memoria una lucha férrea por su vida, incluso tras estar tres días en estado de agonía.

Dedicó gran parte de su vida al trabajo como trabajadora social en el hospital San Carlos y hoy, casualmente se dedica a recabar parte de la historia de los sancarleños.

Esta es una historia de esas inspiradoras, que reta las dificultades para convertirlas en fortalezas y en, lecciones aprendidas.

Hace dos años, doña Mayra recibió una noticia devastadora: un cáncer de colón había invadido su organismo y las probabilidades de vida, eran pocas.

Fue sometida a una operación con laparoscopía pero no fue suficiente y su salud empezó a complicarse.

“Había una obstrucción intestinal entonces me tenían que volver a operar y como a los 6 meses volví a la sala de operaciones y me dijeron que tenían que ponerme quimio y pasé de julio a noviembre con quimio”, contó.

Aún así, doña Mayra sentía que la recuperación no llegaba. No toleraba alimentos, si quiera un vaso con agua. De ahí nació la urgencia de aplicar un nuevo TAC pero el resultado no fue el esperado: doña Mayra tenía otra obstrucción.

Por tercera vez fue sometida a una operación pero esta vez, la salud estaba más comprometida y la situación no era nada halagadora .

“Estuve internada como mes y medio, ahí si me pasaron muchas cosas porque me dio una trombosis, me dio un shock séptico que fue cuando me dijeron que me iban a pasar a cuidados intensivos porque ya estaba muy grave”, recordó.

Las opciones eran pocas, la vida estaba a punto de írsele de las manos a doña Mayra y una única solución era una colostomía.

La fe, la oración, la confianza fueron las compañeras solidarias en este proceso de doña Mayra. Foto: Ángela Ulibarri.

“Yo no la quería pero el doctor me dice, estamos entre la vida y la muerte. Si no le ponemos la bolsita usted se muere, entonces que no me quedó más que aceptar lo que el Señor decidió. No fue fácil, fue un proceso muy difícil de asimilar pero por la gracia de Dios, la fe y la oración de mucha gente logré pasarlo”, relató.

Un sueño revelador

Antes de ese proceso, doña Mayra agonizó por tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Carlos, la que fue su casa por muchos años.

Estaba inconsciente y con mínimas probabilidades de vida pero en ese lapso, ella tuvo un sueño revelador.

“Tuve un sueño en el que el Señor me dijo que iba a salir del hospital con vida y eso me dio tranquilidad y confianza de que algo estaba pasando en mí y que Dios estaba trabajando”, apuntó.

La fe, la oración, la confianza fueron las compañeras solidarias en este proceso de doña Mayra. Tras mes y medio de estar postrada en una cama, un día solo despertó y poco a poco pudo levantarse.

Para ella esta es una nueva oportunidad de vida que disfruta y que decide vivir bajo la sombrilla de la fe y creyendo más que nunca en Dios.

Ahora trata de que su testimonio cale en otras personas que pasan procesos tan difíciles como el de ella. Inspirar, apoyar, acompañar y enseñar es parte de lo que transmite hoy, a dos años de su recuperación milagrosa.

“Siempre hay que confiar que Dios nos lleva de la mano, nos sostiene. Es normal que uno se enoje con Dios, es normal que uno no entienda pero él no nos suelta”, finalizó.