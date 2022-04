Regidores sancarleños consultan legalidad ante aparentes retenciones por parte de administración municipal

Los constantes reclamos de diferentes organizaciones locales por la, aparente, retención de recursos por parte de la Administración Municipal de San Carlos, y que son destinados a diferentes proyectos sociales en el cantón, llevó a los regidores a solicitar criterio legal para conocer las implicaciones que tienen como órgano político.

Una moción de la regidora Diana Corrales solicitó que, en un plazo de 30 días la asesoría legal del Concejo emita un criterio en el que responda si un contratista puede tomar acciones legales contra el ayuntamiento por la retención de fondos, también si debe responder el Concejo, de manera solidaria, ante acciones que presenten los contratistas y si existe el posible retiro de credenciales a las regidurías como sanción.

«Yo estoy sumamente preocupada porque nos estamos quedando como en un impaz y me preocupa que el día de mañana nosotros (regidores) tengamos que responder solidariamente porque conocíamos al respecto y no hicimos nada, pasamos sesión tras sesión recibiendo oficios de falta trámites, firmas o respuestas y por eso hago la consulta de hasta donde somos responsables de esa inoperancia que se está dando en la Municipalidad», dijo Corrales.

La regidora Vanessa Ugalde también manifestó su preocupación y denunció una aparente retención de pagos a la empresa que ganó la licitación para la operación de los parquímetros.

«Tengo entendido que a ellos también se les tiene retenido el pago y no sé cuál es el motivo, sin embargo esa comunicación entre la alcaldía y las empresas no se está dando con transparencia y esto no tiene que darse», indicó Ugalde.

Luis Fernando Solís, regidor del PUSC, argumentó una falta de planificación por parte de la alcaldía en las gestiones administrativas.

«La planificación pareciera ser deficiente y no está llenando los vacíos que se vienen presentando en estas organizaciones, a mi me preocupó muchísimo desde el día en que no pudimos ni salir a comprar cuadernos para chiquitos pobres y los fuimos a entregar mes y medio después de que entraron las clases», dijo.

La reacción de los regidores ocurre luego de que la Asociación para el Desarrollo de la Cultura y el Ambiente de la Región Norte denunciara un incumplimiento en el pago de 1.5 millones de una licitación que ganaron para la promoción de cultura en el cantón.

También un incumplimiento en el giro de recursos para una licitación que ganó la Asociación Deportiva San Carlos para el apoyo de niños y adolescentes en semilleros de fútbol.

Denuncias que además, hizo públicas sancarlosdigital.com y ante las cuales la administración municipal respondió que se trata de procesos que están en análisis técnico y jurídico.

La moción tuvo el visto bueno y aprobación del Concejo en pleno.