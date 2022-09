Regidores piden cuentas a la alcaldía por 44 acuerdos «sin avances»

44 acuerdos que tomó el Concejo Municipal de San Carlos, la mayoría de forma unánime, no tienen detalle sobre su avance por parte de la administración.

Es por esto que los regidores hicieron un llamado a la alcaldía para que revise e informe sobre la ejecución y avances de esos acuerdos.

Señalaron que hay acuerdos que aún «están pendientes de ejecutar por parte de la administración municipal»

La regidora del PAC, Diana Corrales, presentó una moción, que aprobó el Concejo en pleno; en la que solicita a la administración cumplir con dichos acuerdos tal como lo establece el Código Municipal.

«Nosotros hemos estado tomando acuerdos como Concejo y es dificil observar el actuar de la administración tanto en el tiempo que estuvo don Alfredo como en el que ha estado doña Karol, ahora que está de manera permanente (Karol) el interés es retomar las discusiones y los puntos pendientes y podamos ir cumpliendo los objetivos planteados», dijo Corrales.

Los regidores cuestionaron que la falta de seguimiento y ejecución de los acuerdos es situación que viven desde hace tiempo, independiente de quien estuvo o está en la alcaldía pero, manifestaron que las quejas son más constantes en este momento.

«Yo no sé a donde van los acuerdos municipales, donde los escriben, donde llevan registro porque hay un montón de acuerdos que la verdad no se sabe que pasa. Hay un sistema de información que se solicitó para llevar control de esos acuerdos y no se ha podido subsanar», señaló.

Como parte de las propuestas para avanzar con la ejecución de las mociones que aprobaron llegaron al punto de aplicar plazos determinados. Esto como una medida paliativa para que la administración cumpla con los acuerdos, pero alegan que la acción no tuvo mayor impacto.

De los 44 acuerdos que señaló el Concejo, 12 tenían un plazo definido para que la administración informara de avances o ejecuciones, sin embargo, 9 de esos acuerdos ya vencieron el plazo y los regidores desconocen las acciones que tomó el ayuntamiento. Los otros 3 acuerdos aún están con plazo vigente.

Dichos acuerdos están disponibles en: https://sancarlos.digital/AcuerdosConcejo