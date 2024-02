Regidores piden a Auditoría Interna investigar aparentes irregularidades en contratos firmados por alcaldesa

El Concejo Municipal de San Carlos solicitó, este lunes, abrir una investigación contra la alcaldía por aparentes irregularidades en la firma de contratos con dedicación exclusiva, a 6 funcionarios del ayuntamiento.

La solicitud, la hicieron al departamento de Auditoría Interna al que le dieron también 10 días hábiles para que informe a los regidores cuales serán las acciones a seguir.

El tema nace tras un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que señala que, la alcaldesa Karol Salas firmó 6 contratos sin cumplir con la normativa establecida en el reglamento para la aplicación del beneficio de dedicación exclusiva en la Municipalidad de San Carlos.

“Este acuerdo busca que la auditoria interna revise lo actuado en base al otorgamiento de estos 6 contratos, porque no se ajustan según se pudo revisar en toda la información presentada, que se cumpliera tal y como se establece en el reglamento”, explicó Luis Fernando Solís, coordinador de esa comisión.

Vanessa Ugalde, regidora de Progreser, manifestó preocupación por la situación y señaló que el informe refiere a un principio de legalidad.

“Se me hace una confusión y un choque de cables es, ¿la legalidad para quién? porque esos funcionarios tienen ya más de un año de estar acá con un contrato y un compromiso de pago en donde se les dijo que se les iba a pagar una dedicación exclusiva, que no se les ha pagado porque el Concejo no destinó los fondos, pero por el otro lado también una ilegalidad a la hora de darles esa exclusividad”, dijo.

Ugalde añadió que, espera que la auditoría interna resuelva lo antes posible ya que se trata de fondos públicos y derechos laborales.

La regidora Diana Corrales, cuestionó el por qué volver a enviar el tema a la auditoría cuando anteriormente esa misma instancia señaló que no correspondía a ellos realizar ese tipo de revisiones y por el contrario, consultó si correspondía mejor elevar el caso a otra instancia.

El presidente municipal, Juan Diego González, explicó que al haber nuevos elementos que confirman el incumplimiento a un reglamento debe enviarse de nuevo a la auditoría interna.

“Ya está bastante evidente que no se cumplió con el reglamento, entonces vamos a ver si la auditoría dice de nuevo ‘no voy a investigar’, en cuyo caso sería muy lamentable y nos correspondería a nosotros analizar si hay que proceder de manera judicial u otra forma”, apuntó González.

¿Por qué la solicitud es a la Auditoría Interna?

Solís Sauma explicó que, de los 6 funcionarios beneficiados con el contrato de dedicación exclusiva, 4 pertenecen al departamento de Control Interno, por ende no pueden pedir a esa instancia que haga la investigación correspondiente.

Durante la sesión de este lunes, la alcaldesa Salas estuvo presente en la discusión de este tema, sin embargo, no solicitó la palabra para referirse a lo señalado en el informe de comisión.

Los detalles de este caso puede leerlos en la siguiente nota: Alcaldesa Salas firmó 6 contratos de dedicación exclusiva a funcionarios sin cumplir reglamento