Regidores fallan intento de que Sala ordenara a alcaldesa cumplir con diagnóstico laboral

La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto por el Concejo Municipal de San Carlos contra la administración de la Municipalidad de San Carlos.

El recurso pretendía que los magistrados ordenaran a la alcaldesa Karol Salas cumplir con un acuerdo tomado por los regidores en julio de 2022 para realizar un diagnóstico de clima laboral en el ayuntamiento.

El recurso presentado por el presidente municipal Juan Diego González, a nombre de todos los regidores, alega que a la fecha de interposición del amparo (01 de marzo) no se había dado cumplimiento del acuerdo por parte de la alcaldía municipal.

Contra pared

Los magistrados consideraron que lo expuesto por los regidores, es un reclamo por incumplimiento de deberes de la alcaldesa y no un asunto de derechos fundamentales.



“En este sentido, cabe indicar que, si el petente estima que la Alcaldesa de San Carlos ha inobservado las funciones inherentes al cargo que ocupa, al no haber dado cumplimiento al acuerdo, ello en el fondo constituye una queja que no compete ventilarse ante esta Jurisdicción por no ser ese aspecto una cuestión de constitucionalidad”, dicta la resolución.

Los magistrados indicaron también que “la investigación y posterior amonestación -si fuera el caso- a una autoridad pública que no ha cumplido con las funciones que la propia ley le asigna, compete a otras instancias judiciales (la penal) o administrativas…”

El pasado 27 de febrero los regidores acordaron presentar este recurso de amparo aduciendo que la alcaldía incumplió con el acuerdo tomado desde el 29 de julio del año anterior.

En aquel momento los regidores reclamaron a la alcaldesa “el silencio” con respecto a los avances de dicho acuerdo que nació de una moción del regidor Luis Fernando Solís.

Durante esta misma sesión, la propia Salas señaló a los miembros del Concejo que había un oficio dirigido al director general del municipio para trabajar el tema.