Regidora denuncia «movimientos a dedo» en puestos de funcionarios municipales

La regidora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Diana Corrales, denunció este lunes aparentes movimientos «a dedo» en puestos de funcionarios dentro de la Municipalidad de San Carlos.

El cuestionamiento lo hizo durante la discusión del informe de correspondencia en la sesión municipal de este lunes.

«Ya escuché y verifiqué con Recursos Humanos que recientemente hubo varios movimientos de funcionarios adrede, a dedo como decimos popularmente, un funcionario que tiene 10 o 15 años de estar en un puesto de trabajo y le dicen ‘usted a partir de mañana va para otro lado’, sin ningún estudio por parte de Recursos Humanos que diga técnicamente a donde se requiere la gente y por qué se está trasladando», denunció.

La regidora además indicó que la situación «aumenta los niveles de tensión e inestabilidad que viven los funcionarios del ayuntamiento y manifestó que su intención es consultar a la alcaldía los motivos por los que están moviendo a los funcionarios sin un estudio que justifique los cambios».

Además recalcó que analizará bien los nuevos presupuestos municipales que incluyan la habilitación de nuevas plazas.

«Yo no pienso aprobar ni una sola plaza si el estudio no está en nuestras manos, porque yo no tengo porque aprobar una plaza que ni siquiera sé si se necesita, tiene que estar justificado donde se necesita a la gente», agregó.

Durante la discusión de este tema, el tiempo de la sesión acabó y por ende la alcaldesa Karol Salas no tuvo oportunidad de realizar su descargo ante la denuncia de la regidora Corrales, sin embargo, el tema volverá a la mesa de discusión en las próximas sesiones.

Renuncia de funcionario

En la discusión del informe, se conoció la renuncia de un funcionario de apellido Araya quien denunció que dejaba su puesto por problemas en el clima laboral dentro del municipio.

En el oficio dirigido a la administración municipal y a los regidores, el ahora exfuncionario manifestó que su renuncia obedecía a motivos salud dado los cambios radicales de personal en el departamento que lideraba.

«Esta renuncia obedece a motivos personales y principalmente de salud, dado a los últimos acontecimientos laborales en cuanto a cambios radicales de personas en el departamento que lidero, así como otros, sin tener derecho a la defensa, el clima de incertidumbre laboral que se vive en la actualidad dentro de la Municipalidad de San Carlos, ha estado perjudicando mi salud, principalmente a nivel de salud mental por lo cual he tenido que recurrir a tratamientos médicos y psicológicos, situación que me ha hecho reflexionar sobre mi bienestar y paz…» , señaló el funcionario en el documento del que este medio tiene copia.

Para la jefa de fracción del PLN, Yuset Bolaños esta situación es delicada pues señaló que no es la primer queja que reciben de un funcionario sobre dicha problemática.

«Que un funcionario con tanto tiempo de trabajar para esta Municipalidad decida renunciar por los problemas psicológicos y la presión que se está ejerciendo, es muy delicado. No es el primer funcionario que está con este problema ni tomando medicación psiquiátrica, son varios, unos que se atreven a denunciar y otros que no dicen nada por distintas razones», dijo Bolaños.

Antecedentes

En agosto anterior, el regidor Luis Fernando Solís presentó una moción para que una empresa externa realizara un diagnóstico del clima laboral y organizacional de la Municipalidad de San Carlos.