Regidora Corrales: “La Municipalidad de San Carlos está enferma”

En un video a través de la plataforma de Tiktok, la regidora del partido Acción Ciudadana, Diana Corrales, señaló que “la Municipalidad de San Carlos está enferma”.

Corrales dio su punto de vista, a modo de reflexión previo a las elecciones municipales del próximo 04 de febrero en el cantón.

“La Municipalidad de San Carlos está enferma, para mi como regidora es triste decirlo pero es una de las conclusiones a las que he llegado en estos casi cuatro años que tengo de estar acá. Lo que he visto es que nos ha cobrado bastante caro esos 24 años prácticamente de tener un mismo alcalde, esto no está bien, no es bueno”, dijo.

Agregó que el ayuntamiento tiene un rezago en gestión y administración, tanto que según su criterio, el próximo alcalde no podrá resolver en 4 años.

La regidora hizo un llamado para “escoger muy bien” a los próximos representantes del municipio sancarleño.

“Ahora que estamos a 2 semanas de las elecciones, por favor de verdad busque gente muy buena, aunque tenga que hacer un picadillo de votación, uno para alcalde, otro para regidor y otro para síndicos, pero de verdad lean los planes de gobierno y vean la gente por la cual están votando”, señaló.

A modo de ejemplo, la regidora describió como a una sesión de la Comisión de Gobierno y Administración, a la que estaban convocados sus miembros la tarde de este jueves, solo ella acudió.

Es decir, de los 3 regidores Alexander Vargas (PLN), Daniela Chacón (PLN) y Diana Corrales (PAC), que conforman esa comisión, solo ella llegó a conocer los temas en los que deben avanzar para posterior, enviar recomendaciones al Concejo Municipal.

“En esta comisión estamos viendo varios temas fundamentales, hemos estado trabajando en muchas cosas paralelas porque todo va al mismo tiempo y no podemos dejar que se acumule el trabajo… y bueno aquí les puedo enseñar, quienes me acompañaron hoy (jueves) a la sesión, nadie”, describió.

En el video, que usted puede ver al final de esta nota, la regidora muestra como ningún otro de los miembros de dicha comisión asistió a la sesión.

Además manifestó a los actuales aspirantes que, si no están dispuestos a realizar el trabajo que requiere la función pública, mejor dejarle el campo a otra persona.