RECOPE apelará aumento en combustibles

Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, informó que luego de revisar los cálculos que realizó la Aresep, para determinar el precio de los combustibles aprobado el viernes pasado, Recope apelará dicha resolución, debido a un error en el cálculo.

La Empresa advertirá, una vez más, a la Intendencia de Energía sobre la necesidad de revisar el tipo de cambio utilizado.

La metodología establece que para el cálculo se debe utilizar el tipo de cambio que publica el Banco Central de Costa Rica; no obstante, la Aresep, nuevamente, utilizó valores no publicados por dicho ente financiero, en particular para los días no hábiles.

Esto implicó que el promedio del tipo de cambio fuese más alto, lo que a su vez provocó que las tarifas fueran mayores a las que correspondía.

Ante esa circunstancia, Recope pedirá que se corrija la resolución RE–0019–IE–2023, con el fin de que se realice el ajuste con base en la metodología tarifaria vigente, lo que traería como resultado una rebaja en el precio; monto que deberá determinar la misma Aresep.

Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, indicó que “Recope apelará la fijación de tarifas que realizó Aresep. Identificamos que de acogerse este recurso implicaría una rebaja en las tarifas fijadas de todos los combustibles. Esto beneficiaría a todo el país”.

La gasolina súper tendrá un aumento de ₡48 y la regular uno de ₡86 mientras que el diésel tendrá una rebaja de ₡30. Por tanto, el litro de súper pasaría a ₡777, la regular a ₡756 y el diésel a ₡717.