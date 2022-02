¿Quiere aprender inglés desde cualquier parte del país? Sepa cómo hacerlo

El Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), institución líder en la enseñanza del inglés, desea que cada vez más personas puedan cumplir su sueño de aprender el idioma sin importar la zona del país en la que residan y así aumentar las posibilidades de encontrar empleo o mejorar sus ingresos.

Es por ello que, desde este momento y hasta el 12 de marzo, está abierta la matrícula de los distintos programas para adultos, cuyas clases iniciarán el 28 de febrero de forma 100% virtual y con un costo desde los 45.000 colones mensuales.

Con el propósito de que los cursos mantengan la calidad característica del CCCN, la institución ofrece la novedosa herramienta llamada CANVAS.

“Esta es nuestra nueva aula virtual, que nos permitirá facilitarle al estudiante el contenido de aprendizaje de una forma más sencilla, con todos sus recursos para el aprendizaje del inglés en un solo lugar. Aquí pueden encontrar prácticas adicionales, contenido interactivo, las evaluaciones, y hasta sus calificaciones del curso”, indicó Guillermo Madriz, director ejecutivo del CCCN.

Una vez más y como ha sido característico en los últimos 2 años, los estudiantes, especialmente aquellos que se encuentran fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), tienen acceso a aprender inglés desde su casa o lugar de descanso, y con un contenido multimedia a su alcance las 24/7.

Los cursos para adultos se ofrecen en tres modalidades: Intensivo – 4 días a la semana (horario mañana, tarde y noche); Semi Intensivo – 2 días a la semana (horario mañana, tarde y noche) y Sabatino 1 día a la semana. En el caso del Programa de Profesionales, el mismo se ofrece 2 días a la semana en horario nocturno.

“En el Centro Cultural Costarricense Norteamericano el estudiante contará con muchas ventajas y beneficios que no encontrará en otros lugares que enseñan el idioma inglés. Tenemos una trayectoria de más de 75 años donde por nuestras aulas han salido más de 80.000 graduados; contamos con un cuerpo docente altamente calificado y certificado con C1, además que les brindamos más de 100 horas anuales en capacitación. Finalmente, el estudiante del Centro Cultural se gradúa con doble titulación: título del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y una Certificación Internacional TOEIC”, agregó Madriz.

Caso de éxito. El inglés se ha convertido en el idioma más hablado en el mundo y cuyo manejo es de los más demandados laboralmente.

Kyara Artavia, vecina de Limón, quien cursa actualmente el programa para adultos en la modalidad Intensiva, asegura que aprender inglés le abrirá oportunidades incluso en su vida diaria.

“Ya me ha sucedido que ha sido de mucha ayuda. Por ejemplo, he realizado viajes u hospedajes en lugares donde los propietarios no manejan mucho el español, y ahora sí tengo la posibilidad de comunicarme abiertamente con ellos, ya que en el CCCN los profesores fortalecen la confianza del estudiante para hablar inglés”, compartió Artavia.

Además, enfatiza en la oportunidad que le representa cumplir su sueño de aprender inglés sin tener que realizar engorrosos gastos para desplazarse.

“Aquí en Limón no encontraba un lugar como tal donde enseñen inglés desde cero y se tomaran el tiempo para que el estudiante de verdad aprenda. En cambio, con las clases virtuales del CCCN, se nota una preocupación de que todos aprendamos, además de ofrecernos a personas fuera de la GAM la oportunidad de estudiar en un centro de alta calidad sin necesidad de gastar más dinero en hospedaje o pasajes”, mencionó Artavia.

Si requiere más información sobre matrícula y los programas, puede acudir a los siguientes canales:

