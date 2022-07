¿Qué pasa si se quedó sin cita en Riteve o sin la reinspección?

Este lunes, la empresa española Riteve anunció que no tiene más citas disponibles para inspección o reinspección en las estaciones del país.

La compañía cesa operaciones el próximo viernes 15 de julio y los espacios están ya completos por lo que resta de la semana.

Entonces, si a usted le corresponde la revisión en julio o tiene pendiente una reinspección de este mes ¿Qué debe hacer?

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, explicó que abren un período de gracia por dos meses mientras, completan el proceso de contratación del nuevo operador.

«Todos a los que se les venza la revisión en julio, tienen dos meses de extensión; lo mismo que de agosto y setiembre. Entonces si se le vence el 15 de julio tiene al 15 de setiembre para hacerlo así que si no tiene cita no se preocupe por que la policía de tránsito no está haciendo multas a los que se les vence este mes», explicó el ministro Amador.

Eso sí, ese período aplica solo para los vehículos a los que les corresponde la revisión a partir de julio. Es decir, si a usted le correspondía en junio o mayo por ejemplo, y no anda al día, sí le harán la multa.

Riteve anunció que las 17 estaciones en todo el país operan con el horario normal. A partir del miércoles reducen la cantidad de atenciones para iniciar las gestiones de entrega de activos e informes y el viernes, no atenderán público.