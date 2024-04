¡Qué orgullo! Sancarleña recibe premio de la Sociedad Estadounidense de Química

¡Sí! Una vez más, San Carlos da muestra de su semillero de talentos en diferentes campos profesionales a nivel mundial.

En esta ocasión hablamos de Tatiana Alpízar Rojas, una joven estudiantes de la carrera de Ingeniería de Materiales del TEC, quien recibió el premio I. M. Kolthoff Award del año 2024, que otorga la División de Química Analítica de la Sociedad Estadounidense de Química (American Chemical Society o ACS).

Ella, es la primer estudiante de Centroamérica y del Caribe que recibe este reconocimiento y la segunda a nivel latinoamericano, desde que el premio se instituyó.

El reconocimiento internacional, se le concedió tras una destacada presentación titulada “Influence of functionalization agents on the hydrophobic silica aerogel structural properties”, y que presentó la estudiante en el American Chemical Society (ACS) Spring 2024, el congreso bianual de la Sociedad Estadounidense de Química, realizado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

“Los aerogeles son el tema principal de mi proyecto, básicamente son el material del futuro, son el material más ligero del mundo, son aislantes térmicos y yo los estoy usando para atrapar una encima que degrada plástico, lo que significa que este aerogel va a funcionar como un carrito que va ir recogiendo plástico de los medios acuíferos como ríos o mares”, dijo Tatiana.

Alpízar realiza su trabajo en el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA), del TEC, quienes han dado todas las facilidades al proyecto.

Además recibe apoyo de investigadores de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Leipzig en Alemania, así como del Physicalisch-Technische Bundesanstalt, en la ciudad de Berlín.

El pasado viernes, el Concejo Municipal de San Carlos brindó un reconocimiento a esta vecina de Ciudad Quesada por los logros obtenidos.