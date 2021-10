¿Qué fue lo que pasó con Facebook este lunes?

La caída de las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp durante casi 7 horas sorprendió a millones de personas a nivel mundial.

Pero, ¿Qué fue lo que pasó y por qué tomó tanto tiempo para reparar el problema?

Si bien Facebook aún no brinda detalles sobre la situación presentada, el gigante tecnológico de infraestructura web y redes de entrega de contenido, Cloudflare, brindó una explicación para comprender como «despareció Facebook de Internet».

Según los expertos, el fallo sucedió a partir de lo que se conoce como BGP que en inglés es «Border Gateway Protocol», este es algo así como el sistema postal o el Correos de Internet. Este mecanismo permite intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos de Internet.

«Internet es literalmente una red de redes y está unida por BGP. BGP permite que una red (digamos Facebook) anuncie su presencia a otras redes que forman Internet. Mientras escribimos Facebook, no anuncia su presencia, los ISP y otras redes no pueden encontrar la red de Facebook y, por lo tanto, no está disponible.», señala la explicación.

Esta situación provocó la afectación de los DNS (Domain Name System) de Facebook, que dejaron de resolver sus nombres de dominio.

Todas los equipos con Internet, desde un teléfono inteligente o computadora, se buscan y comunican mediante el uso de números. Estos números se conocen como direcciones IP. Cuando se abre un navegador web y visita un sitio, no necesita recordar e introducir un número largo. En su lugar, se introduce un nombre de dominio como ejemplo.com.

Eso quiere decir que, cuando alguien escribió en su dispositivo «facebook.com» el solucionador de DNS no logró establecer la conexión necesaria.

Y debido a que Facebook dejó de anunciar sus rutas de prefijo DNS a través de BGP, no existió manera de conectarse a sus servidores.

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó hace pocos minutos en su cuenta en la red social, que las plataformas «están volviendo a estar en línea ahora». Además, pidió perdón por la interrupción de los servicios.

«Sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres», dice el mensaje.

Para los expertos de Cloudflare los eventos de este lunes son un recordatorio de que Internet es un sistema muy complejo e interdependiente de millones de sistemas y protocolos que trabajan juntos.