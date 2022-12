¿Qué dice la moción que presentó el FA y que podría retrasar, aún más, la carretera a San Carlos?

Un balde de agua fría podría caer sobre quienes esperan con ansias la apertura de la nueva carretera a San Carlos.

El diputado Diego Vargas alerta sobre una moción que presentó la fracción legislativa del Frente Amplio que podría retrasar, aún más, las obras en la ruta La Abundancia-Sifón.

Los legisladores solicitaron un cambio en el artículo 1 del proyecto de ley 22.839, “Autorización de Obras de Infraestructura Urgentes y de Conveniencia Nacional en el Humedal La Culebra y Establecimiento de Medidas de Compensación Equivalente”

¿Qué dice la moción que firmaron los diputados Ariel Robles, Rocío Alfaro, Antonio Ortega y Priscilla Vindas?

Los frenteamplistas pretenden cambiar la palabra carretera por autopista y esto traería implicaciones.

«Se autoriza la construcción de la autopista Bernardo Soto-Sifón-Abundancia, incluyendo su paso por el humedal La Culebra, ubicado entre las estaciones 29+000 y la 31+000 del trazo de la carretera y que se ubica entre las siguientes coordenadas en proyección CRTM 05″, cita el documento.

En justificación aseguran que el MOPT designará autopistas a las carreteras de cuatro o más carriles.

«Una simple palabra, eso es un gran problema, la gente no está entendiendo que esto incluye la posibilidad de que esta carretera no se haga. Que solo el hecho de incluir esa palabra, la gente del Frente Amplio le está diciendo al país que ya no podemos usar los planos que están listo, por que cambian las capacidades, velocidades, las pendientes», denunció el fin de semana el diputado Vargas.

Por su parte, la Asociación Pro Carretera Florencia-Naranjo también manifestaron oposición a las acciones del partido FA, por medio de sus redes sociales.

«La moción presentada por el partido Frente Amplio para cambiar el proyecto de la Ruta Nacional 35 (Florencia-Naranjo) de “carretera” a “autopista” podría significar prácticamente iniciar el proyecto desde cero», manifestaron.

Reacción del FA

El Frente Amplio, por medio del diputado Ariel Robles, aclaró en Redes Sociales las denuncias que hizo el legislador Vargas sobre la moción.

Robles aseguró que se trata de una acción muy normal en el proceso parlamentario y que, lo que pretende es que el proyecto pueda «quemar día».

«El proyecto no se va atrasar ni 5 minutos. El FA no ha entorpecido nada. Hay acuerdo de la Comisión de Ambiente para ver la Moción y que el texto avance tal cual está», publicó Robles en su cuenta de Twitter.