PUSC deja sin diputados a la Zona Norte para 2022

Para el próximo período legislativo 2022-2026, la Zona Norte no tendrá representación en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.

Tras la asamblea provincial de la agrupación este domingo, ningún representante local quedó dentro de los tres primeros lugares de la papeleta, los puestos con mayor posibilidad de elección.

Aunque por la zona, 3 sancarleños tenían postulación e incluso participaron con papeletas en la convención, ninguno de ellos resulto electo.

Una maraña de negociaciones internas dejó a San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto sin representación legislativa.

La asamblea, eligió a Daniela Rojas de Grecia, en el primer lugar; a Leslye Bojorges de Alajuela en el segundo y a Gabriela Jiménez de San Ramón, en el tercero.

Pero, ¿Qué pasó?

Ninguna de las tres tendencias sancarleñas pudo ponerse de acuerdo tras algunos cambios y negociaciones que no estaban previstas. Por ejemplo, el retiro del exprecandidato Luis Restrepo y que estaba dentro de la papeleta que tenía mayor cantidad de delegados.

Tras la convención nacional, este grupo al que llamaron «Gente Unidad», que lideró el exprencandidato Erwen Masis, logró 30 delegados, 8 de ellos en la Zona Norte pero, de última hora hicieron una nueva apuesta.

«Logramos 30 delegados en toda la provincia, pero para poder tener mayoría en la asamblea requeríamos mitad más uno, o sea 41 delegados y fue cuando empezamos a analizar diferentes escenarios, para hacer alianzas y contar con la mayoría y así fue como empezamos las negociaciones. Un grupo de Alajuela, nos aportó 12 delegados y a cambio pidieron una cuota de poder que era el segundo lugar y ese era el campo mío que cedí porque el objetivo del grupo siempre fue Luis y Daniela, diputados», explicó Restrepo.

Añadió que, tras la alianza lo que aseguraron fue el primer lugar para Daniela Rojas, misma que asegura, conoce y visitó la zona en reiteradas ocasiones.

Tras el retiro, habrían negociaciones para apoyar a Luis Fernando Solís en el segundo lugar pero, no le alcanzaron los votos. También, para pelear ese primer lugar en la papeleta, estuvo Marcela Monge a quien tampoco le alcanzaron lo votos. La negociación de Restrepo y Rojas, lo dejó sin posibilidades aunque, tuvieron su apoyo.

«Fue realmente lamentable y lo considero grave para los intereses políticos de la Zona Norte. Fue un absoluto error, lo peor es que fueron los delegados de la zona norte de la tendencia de Erwin Masis los que no quisieron apoyar y fueron los votos que me hicieron falta para ganar el segundo puesto. Los egoísmos y los intereses de algunos que solo perseguían ser diputados por ego personal nos quitaron la posibilidad de tener nuestro diputado», acusó Solís.

La votación de ese segundo lugar fue de 35 votos para Solís y 41 para Bojorges. Mientras que, la votación por el primer lugar fue de 48 votos para Daniela Rojas y 32 para Marcela Monge.

«Yo estaba postulada para el primer lugar en la papeleta de candidatos a diputados y lo que pasó es que 15 de los 30 compañeros delegados de la Zona Norte votaron por la candidata de Grecia para el primer lugar y al yo perder se postula en el segundo lugar Luis Fernando Solís y estos mismos delegados votaron por el candidato del cantón central de Alajuela. Estos 15 delegados que no nos apoyaron podrían haber inclinado la balanza hacia nosotros, sin embargo, traicionaron a la Zona Norte y la dejó sin representación», acotó Monge.

Tras estos escenarios Restrepo confirmó que, en algún momento de la asamblea intentó postularse de nuevo, pedir los votos de nuevo «pero no se dieron los votos en el caso de la otra tendencia porque no era bien visto que yo fuera con votos de ellos y no es es cierto que los delegados que no son míos, son del grupo Gente Unidad dieran la espalda. Yo estoy muy dolido con esto».

Incluso, hubo negociaciones para que el tercer lugar de la papeleta fuera para la Zona Norte, con representación de Marcela Monge quien al final no aceptó esa postulación.

Tanto Solís como Monge coinciden en que el trabajo del partido en la Zona Norte está complicado. Con esto, el panorama se complica para el PUSC en la región Algunos de los actores temen que los 5 cantones cobren a la tendencia de Lineth Saborío, lo que ocurrió este domingo en la asamblea, al dejar a la región sin representación legislativa.