Publicaciones falsas en Redes Sociales complican proceso de vacunación en Ciudad Quesada

Las autoridades locales muestran preocupación por, la cantidad de mensajes falsos que circulan en redes sociales y que incitan a la vacunación en Ciudad Quesada.

La última, circuló el viernes anterior y provocó largas filas de personas que luego, se mostraron molestos por que no recibieron la vacuna.

En redes, de manera más común en whatsapp, circuló un mensaje que sugería que la vacunación estaba abierta, algo que no era cierto y que, como en otras ocasiones, las autoridades locales advirtieron ellos, anuncian por medios oficiales.

Este mensaje falso puso a correr a las autoridades locales el viernes anterior en Ciudad Quesada.

«Estos mensajes circulan inclusive en otras zonas lejanas fuera de la Región Huetar Norte, que motivan a personas a desplazarse desde largas distancias en busca de la vacuna. En estos últimos días, lastimosamente se ha tenido que devolver personas que han viajado desde Tilarán, Moravia y otros lugares de la Gran Área Metropolitana que se dejan llevar por los mensajes falsos», confirmó Melvin Anchía, epidemiólogo regional de la CCSS.

Solo el viernes anterior, el Área de Salud de Ciudad Quesada aplicó 1.600 vacunas pero a personas con cita previa e incluso personas en rezago de los grupo 2, 3 y 4 que, en este momento son la prioridad.

Días atrás, según la disponibilidad de vacunas y la cantidad de personas en rezago, vacunaron a algunas personas del grupo 5 pero, no aún no hacen vacunación masiva por lo que, piden a la población no asistir a la sede para evitar aglomeraciones.

«Hasta la fecha, los resultados que se hna tenido con el desarrollo de las diferentes estrategias de vacunación, han sido muy satisfactorias, estos resultados se derivan de una ordenada planificación y logística que comprende tiempo y recursos para garantizar calidad en los procesos de vacunación, sin embargo, a veces agregado al cansancio físico y mental que conlleva cada proceso, salen a relucir mensajes falsos en las redes sociales que dificultan todo lo programado y se convierte en amenaza exponiendo al personal de salud a disconformidades por parte de la población por las falsas expectativas», añadió Anchía.

Recuerde que si es del grupo 5 debe sacar cita al número dispuesto, 8699 2140 y esperar que le llamen, según la disponibilidad de las vacunas en el área de salud. Por favor preséntese solo cuando lo convoquen.

Solo pueden llegar sin cita previa las personas del grupo 3, es decir personas con factores de riesgo.