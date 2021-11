Propuesta plantea reordenamiento total a las afueras de hospital San Carlos

Los pocos espacios para que personas con discapacidad puedan estacionar en las inmediaciones del hospital San Carlos llevó a la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad a solicitar una intervención por parte de distintas autoridades.

En una primera reunión con miembros del centro médico, Defensoría de los Habitantes, CONAPDIS, Fuerza Pública y Policía Municipal, las autoridades identificaron una serie de obstáculos al ingreso del centro médico.

Uno de ellos es que, personas con discapacidad, no pueden utilizar el semáforo peatonal debido a unas estructuras que colocaron en las aceras. También, señalan el espacio que ocupan que los chinamos y ventas ambulantes.

«Nos enviaron fotografías donde se evidencian a personas con discapacidad bajándose en media calle, por eso nos reunimos varias instituciones y salieron más quejas sobre lo que se está dando ahí. La intención es que todos los interesados busquemos una solución porque ahí existe un problema serio», dijo Ugalde.

Otro de los obstáculos que señala la comisión es la parada de bus y taxis que está frente al sitio y obstaculiza el parqueo de ambulancias así como el acceso a emergencias.

Por ello, convocaron a una reunión a autoridades del CTP con la intención de solicitar un estudio que valore el traslado de la parada de taxis.

«Existe una parada de buses que cuando hay 3 o 4 obstaculizan el espacio donde estacionan las ambulancias, los taxis están prácticamente al frente de emergencias y eso son complicaciones para los accesos, los dos espacios que existen ahí la mayor parte del tiempo son utilizados por carros no autorizados», agregó Ugalde.

Reubicar el semáforo peatonal será otro de los planteamientos que hará la comisión al departamento de Ingeniería de Tránsito así como la demarcación vial.

Luis Fernando Solís, regidor del PUSC, manifestó que es preocupante que tras la construcción del área de emergencias del hospital no se analizara el entorno en los alrededores.

«Me preocupa pero no me sorprende porque es lo que suele ocurrir siempre que se haya hecho una estructura y no se analizó el entorno y ahora resulta que la parada está mal ubicada, no hay espacios suficientes, el semáforo mal ubicado y sobre todo que se revise la condición de las patentes de los vendedores ambulantes, porque entonces hasta nosotros mismos como Municipalidad propiciamos el incumplimiento a la ley 7.600», expresó.

Por su parte, el director del centro médico, Edgar Carrillo, envió este lunes una nota al Concejo Municipal en la que solicita el apoyo de la Policía de Tránsito y Municipal en el resguardo de los 3 espacios 7.600 que tiene el hospital en la parte externa.

«El problema que hemos notado es que estos espacios están siendo ocupados por personas que no tienen placa o certificado de discapacidad, por lo que solicito su colaboración para que tanto Policía Municipal como Policía de Tránsito tomen las medidas del caso, ya sea enviado oficiales de manera reiterada durante el día para que se realicen los partes o lo que corresponda, a efectos de que estos espacios sean utilizados exclusivamente por personas con discapacidad y así cumplir con la Ley 7600», cita el documento.

La próxima reunión entre las autoridades será el 01 de diciembre con la participación de diferentes instituciones del Estado para buscar una solución integral a la problemática.

Semanas atrás, SCD dio a conocer que el CTP hace una valoración para reubicar la parada de buses que, por la construcción del edificio de emergencias, quedó en las inmediaciones de la farmacia del centro médico. Esa parada coincide con el ingreso al parqueo de colaboradores médicos y que antes, generaba mayor problema de congestionamiento.