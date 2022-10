Problemas de recolección de basura preocupan a vecinos de Venado

A parte de problemas por la falta del puente principal de acceso al distrito, ahora los vecinos de Venado lidian con otra preocupación.

Suman semanas con problemas en el servicio de recolección de basura pero a este momento, la situación es muy preocupante para ellos.

Justo por la caída del puente, el camión recolector no ingresa al centro del pueblo denuncian los vecinos por lo que, tienen que ingeniárselas para deshacerse de sus desechos.

«El puente se cayó antes de llegar al pueblo, entonces la gente llega a dejar la basura. Unos la dejan de este lado del puente y otros, del otro lado del puente. Como no hay paso, no se qué es el problema que esa gente viene y no se llevan la basura de este lado», denunció el síndico, Miguel Vega.

Ellos alegan que los recolectores pueden pasar por el puente peatonal, recoger los desechos y llevarlos hasta el camión cuando llega al lugar.

El problema es que la basura se acumula y los animales hacen de las suyas, sobre todo por las noches.

«La gente dice que la obligación es que lleguen a recoger la basura a las casas. Antes no había puente pero ahora hay un paso peatonal y deben cruzar para recoger las bolsas pero no, las dejan ahí y se riega toda la basura», añadió el síndico.

La comunidad organiza una reunión este miércoles y piden a representantes municipales que lleguen para que den explicaciones sobre esta y otras situaciones como, la urgencia de reparar las vías alternas del distrito.