Presupuesto de ¢17 millones permitirá compra de armas para Policía Municipal de San Carlos

El Concejo Municipal de San Carlos aprobó un presupuesto extraordinario de 17 millones de colones que tendrán como destino, la Policía Municipal.

Se trata del presupuesto extraordinario 03 que presentó la alcaldía y que corresponden a recursos provenientes de la ley 9545, Ley para el Fortalecimiento de la Policía Municipal.

De los 17 millones de colones, 3 millones serán destinados a remuneraciones y otro 2 millones será para el pago de horas extras que tendrá el cuerpo policial durante las actividades navideñas de diciembre y algunas otros eventos deportivos donde también colaboran.

El presupuesto también destina un monto 5,5 millones de colones para la compra de 7 armas de fuego, mismas por las que los oficiales luchan desde hace algunos meses en vista de que, señalan estar desprotegidos para realizar sus funciones diarias.

«Esta compra sería de armas 9 milímetros que por ley ellos tienen que portar para sus funciones y darles mejores condiciones», dijo Luis Fernando Solís, regidor y miembro de la comisión municipal de hacienda.



Según el informe de la comisión, el director del cuerpo policial, Keylor Castro, manifestó que «son 5 policías municipales y se solicitó la compra de 7 armas porque es necesario tener 2 de respaldo».

La administración también invertirá 4,9 millones de colones en la compra de materiales para robustecer la nueva patrulla, ya que según consta en el informe, Castro señaló que el vehículo a adquirir es muy básico y requieren que el mismo tenga características adicionales que se ajusten a las actividades del trabajo diario.



Los accesorios que comprarían son una tumba burros, defensa trasera, tubo para agua y una caja grande especial para el resguardo de herramientas de los inspectores.

El resto de los recursos serán para el pago de viáticos, mantenimiento del local de la policía, compra de combustibles y lubricantes, materiales de oficina, pago de seguros, entre otros.

A la hora de votación durante la sesión de este lunes, la regidora Vanessa Ugalde señaló que votaría en contra del presupuesto y adujo que no se sentía «informada» sobre el tema.

«Yo debo decir que no me siento lo suficientemente informada con este tema porque no son sillas lo que se está comprando, es armamento y ya en el pasado se había rechazado la compra de estas armas e incluso presentaron un recurso de amparo y la Sala Cuarta nos dio la razón. Hoy se vuelve a presentar y no hay cambios al respecto y yo no estoy informada para saber si esos cambios se hicieron, yo solicité a la alcaldía un informe por medio de una moción pero a la fecha no he recibido respuesta alguna», dijo Ugalde.

La votación final quedó 8 regidores a favor y 1 en contra por lo que el presupuesto quedó aprobado.