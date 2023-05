Prestigiosa revista internacional incluye investigación de estudiante sancarleño

Un vecino de Ciudad Quesada brilla a nivel internacional con un estudio que además, le permitirá acceder a su doctorado.

El estudiante de Doctorado, Ing. Francisco Sevilla, y el Dr. Anthony Valverde, Ph.D., académico de la Escuela de Agronomía del TEC, Campus Tecnológico Local San Carlos, publicaron el trabajo titulado “Are There Differences between Methods Used for the Objective Estimation of Boar Sperm Concentration and Motility?”.

El artículo fue publicado en la revista Animals una de las más importantes en tema de ciencia veterinaria, a nivel mundial.

El objetivo del trabajo fue evaluar la exactitud y la precisión de las estimaciones de la concentración espermática de verraco, así como de la movilidad seminal en diferentes sistemas computadorizados.

Una breve explicación sobre el artículo:

Las estimaciones de concentración y motilidad espermática son parte del proceso de evaluación del semen y se consideran importantes para maximizar el rendimiento de las dosis para la inseminación en la industria porcina.

Los diferentes sistemas utilizados para la estimación de estos parámetros pueden variar en exactitud y precisión, lo que incide directamente en la fertilidad de las granjas. Se evaluaron cuatro sistemas de estimación de la concentración de espermatozoides de verraco de dos líneas genéticas seleccionadas y tres sistemas CASA (Computer-Assisted Semen Analysis) de estimación de la movilidad y se utilizaron métodos Bayesianos para determinar la relevancia estadística y biológica de las diferencias obtenidas. Las diferencias en los métodos de estimaciónde la concentración y la motilidad de los espermatozoides de verraco por los sistemas CASA sugieren la necesidad de mejorar el refinamiento.

El Dr. Valverde explicó “que la publicación es parte de la tesis doctoral de Francisco Sevilla (primer autor), actualmente estudiante del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE)”.

Además, este trabajo formó parte del proyecto de investigación “Evaluación de la fertilidad asociada a la calidad seminal de verracos en granjas porcinas de la Región Huetar Norte”, inscrito ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE) del TEC y recientemente finalizado, con más de 8 artículos científicos ya publicados.

El manuscrito se puede ver en https://doi.org/10.3390/ani13101622