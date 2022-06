Presidente Chaves sobre aeropuerto en la Zona Norte: «A eso no le he echado los números, hay que estudiarlo»

El proyecto para construir un nuevo aeropuerto en Altamira de Agua Zarcas deberá empezar a convencer al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Es su visita al cantón, el mandatario confirmó que no conoce el detalle del proyecto que lidera la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte.

«A eso no le he echado los números, yo creo que Costa Risa tiene una red de aeropuertos muy óptima y tiene muchísimo sentido desde el punto de vista de logística, conectividad de San Carlos y sobre todo para conectar La Fortuna con los destinos turísticos. Hay que estudiarlo, existen opciones pero el tema principal es la estructuración financiera por que no hay plata», detalló Chaves.

La Agencia para el Desarrollo espera encontrar pronto espacios de acercamiento con el mandatario para exponerle este y otros temas de interés regional y que urgen para el desarrollo de todos los cantones del norte.

Esto por que, tras la visita del mandatario el fin de semana, no hubo tiempo para detallar los proyectos específicos.

«Es clave poder contar con otro espacio, donde sí podamos ahondar en el tema, ya sea con él, o con las autoridades de Aviación. Estamos buscando esos espacios. Lo mismo para el TELCA y para Tablillas y para los demás proyectos», dijo Manrique Rojas, presidente de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte.

Pese a que en 2018 el Gobierno de Luis Guillermo Solís, a pocos días de dejar la administración, anunció el inicio del proyecto con estudios de y el plan maestro, lo invertido quedó en nada.

En 2017, COCESNA adjudicó la contratación por 228 millones de colones al consorcio francés-español CEMOSA-ADPI (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (CEMOSA) – ADP Ingenierie, S.A), y se estableció un plazo para hacer los trabajos de 5 meses.

El aeropuerto se construiría en un terreno listo ya en Altamira de Aguas Zarcas y donde incluso, como parte de los avances el IMN instaló una estación meteorológica.