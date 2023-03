Presidente Chaves: «Pónganse vivos los que están robando ese oro y contaminando ¡Ya estamos molestos!»

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, envió un fuerte mensaje a las personas que aún se dedican a la extracción ilegal de oro en Crucitas de Cutris.

«Pónganse vivos los que están robando ese oro y contaminando el agua, ya estamos molestos y vamos a actuar», acuso el presidente.

Esto fue parte del anuncio que hizo la presidencia, tras el consejo de gobierno, respecto a la declaratoria de emergencia para atender la contaminación de agua por mercurio en comunidades como Crucitas, Llano Verde, Jocote, El Roble, Chorreras y Chamorro, en Cutris y Pocosol.

Además, envió un mensaje a los pobladores de esas comunidades y quienes hoy sufren problemas socioeconómicos a causa de la minería ilegal.

«Ninguna parte el país los va a abandonar por más lejos que estén del Gran Área Metropolitana», añadió Chaves.

Junto al ministro de Seguridad, el presidente anunció la llegada de drones especiales para, atender con tecnología la minería ilegal que dijo, persiste en la zona.

«Aunque a mi me dicen que no, yo lo vi con mis ojos y vamos a entrarle duro a ese tema. Obviamente la estrategia no nos ha dado resultado, por años y hay reportes de extracción ilegal increíbles», concluyó.

Eso sí, por la delicadeza del tema, no dio detalles de las acciones concretas que desarrollará su gobierno para frenar la extracción ilegal en la zona.