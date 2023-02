Presidente Chaves: «Lo de Crucitas es realmente triste»

Durante su gira por la Zona Brunca, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió a la emergencia que viven 6 comunidades fronterizas por contaminación de sus fuentes de agua con mercurio.

El mandatario aseveró que «Lo de Crucitas es realmente triste» e hizo alusión al laudo que aún libra el país con el litigio internacional que inició la empresa Infinito Gold.

Conocedor de la grave situación en estas comunidades, el mandatario afirmó que trabajan en las soluciones inmediatas.

«Primero hay terminar con la fuente de la contaminación que es la minería ilegal, acabamos de adquirir drones modelo Puma y con eso no hay tutía y los estamos esperando para empezar», apuntó el mandatario.

Añadió que ya empezó a llegar el agua a las comunidades pero sí reconoció que la solución temporal es insuficiente.

«Eso no soluciona el gran problema de Crucitas, uno puede llevarles un camión para que no tomen agua contaminada pero eso no soluciona el problema», manifestó.

Aún así, el presidente no destacó acciones concretas que desarrolle su gobierno para generar la solución definitiva a estos poblados.