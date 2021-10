Presidente asegura que deja todo listo para que nuevo gobierno abra carretera a San Carlos

Una vez más, el presidente Carlos Alvarado insistió en que en 2025 estará lista y terminada la nueva carretera a San Carlos.

El mandatario cerró su gira por Ciudad Quesada este jueves en una reunión con miembros de la Asociación Pro Carretera don reiteró que deja todo listo para que el nuevo gobierno concluya la obra.

«Cerramos un contrato que tenía más de 10 años donde el país estaba botando plata y no tramitando la carretera. Cerramos eso, conseguimos el financiamiento que faltaba y generamos una solución de ingeniería y técnica que permite que la ruta se construya. No se verá en mi gobierno, pero también fuimos claro en decirlo, no elevamos la expectativa de que la íbamos a terminar, siempre fuimos claros de que esto iba a trascender a nuestro gobierno pero dejamos la solución hecha», dijo el mandatario.

Según las autoridades, el proyecto reinició por la administración del MOPT y cuenta con el visto bueno de la CGR, luego de preparar un planeamiento integral de todo el corredor, mediante la contratación de una firma consultora que se encargará de analizar la factibilidad integral: técnica, ambiental, social, legal, económica y financiera de la nueva carretera a San Carlos.

“El principal señalamiento de la CGR era la falta de planificación adecuada que había tenido el proyecto y la necesidad de enmendar el rumbo mediante mecanismos de control que facilitaran la verificación de la ejecución contractual y que es lo que hemos logrado a la fecha y lo que nos permite reiniciar”, manifestó Rodolfo Méndez, ministro del MOPT.

El MOPT constituyó un equipo de proyecto con la responsabilidad de orientar las acciones para lograr concluir el proyecto. “Este es un equipo multidisciplinario que se dedicará en los próximos meses, a supervisar el trabajo de la empresa consultora contratada y a analizar la mejor solución para resolver los retos del proyecto”, dijo Méndez.

También, trabajan en otros ejes de acción, como lo es la Gestión de Adquisiciones para lograr el derecho de vía que el proyecto demanda; la Gestión Social con los interesados para atender sus consultas e inquietudes; la Gestión Ambiental para generar acciones de mitigación y compensación.

La propuesta de este gobierno es que, con estos avances en 2025, según el cronograma de trabajo, quede abierta esta obra.