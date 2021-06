¡Preocupación! Productores locales de yuca sin mercado aún en España

Los productores de yuca de la Zona Norte siguen en la incertidumbre. Ahora, se apodera de ellos el temor y la inseguridad de que sus productos lleguen a perderse.

Desde hace 22 días, España cerró las puertas a este producto nacional y desde entonces no ven una solución. El país, retiene contenedores que llegaron al puerto Algeciras.

Las retenciones, tienen que ver con que los productos, son tratados con ceras no registradas como preservantes en la Unión Europea (UE).

Pese a que pasaron 3 semanas, aún el sector no tiene buenas noticias. Reuniones van y vienen pero, la falta de apoyo estatal los deja en abandono.

«El problema lo tenemos yuca y chayote. No por que la parafina sea mala si no por que no existe la palabra yuca, no existe la palabra chayote. Lo que pasa es que no está en las listas la parafina ni la yuca, no existen esas palabras en su vocabulario», explicó Rocío Valerio, directora ejecutiva de la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos.

Todo esto ocurre desde que, en el puerto empezó la aplicación de un reglamento que dejó por fuera los productos ticos.

La funcionaria confirmó que las negociaciones están en punto muerto y mientras, lo que hacen es redireccionar los contenedores que ya están en agua, hacia otros puertos de Europa para no perder el producto.

El tema es de conocimiento de autoridades nacionales sin embargo no se refieren aún.

La regidora Diana Corrales, presentó ante el Concejo Municipal de San Carlos, una moción pedir a la Presidencia de la República, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la atención urgente de de este sector.

«Es un tema bastante complejo, hay que buscar la vía diplomática en primera instancia y después ver el tema de registrar esos productos en España. Yo creo que nosotros desde las municipalidades debemos defender a nuestros productores», dijo la regidora.

Los exportadores empezaron ya con las pérdidas económicas pues algunos de los contenedores ya los desecharon y otros, si quiera salen de la Zona Norte.

El pasado 24 de mayo de 2021, uno de los socios dela Cámara de Exportadora de Raíces y Tubérculos comunicó la detención y orden de destrucción de 4 contenedores en el puerto de Algeciras, España. Dichos contenedores viajaban con productos mixtos, como yuca, chayote y piña.

El 28 de mayo, las autoridades acordaron liberar los contenedores retenido y brindan una moratoria por dos meses. Esto, significó un alivio para los productores pero, la incertidumbre volvió cuando el 7 de junio, les comunicaron que eliminaron esa moratoria.