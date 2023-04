Poza “El Salto”: Destino obligatorio en La Fortuna

Lanzarse de un mecate amarrado desde un árbol o hacer un “clavado” desde cualquier roca, le dió nombre al origen de la poza El Salto” en el río Fortuna.

Este río se ubica a 1.5 kilómetros sur del parque central de La Fortuna en San Carlos.

Sus aguas cristalinas y turbulentas que emergen desde la Catarata Río Fortuna, ha convertido a este atractivo turístico en el sitio ideal para sumergirse y disfrutar de un baño refrescante.

Miles de turistas en general, visitan a diario la posa, de 8 metros de profundidad que, en su entorno existe una exuberante vegetación y fauna silvestre.

Si usted desea visitar el río Fortuna es importante que, tome en cuenta estas recomendaciones:

1- NO se recomienda visitar la poza solo.

2- Vigile a los niños en TODO momento.

3- Si empieza a ver que el color del agua cambia o ve hojas flotando, pueden ser indicios de que está lloviendo en las montañas río arriba. Si esto sucede, DEBE salir de inmediato porque puede ser que se aproxime una cabeza de agua.

4- NO bañarse bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

5- NO sumergirse en la noche.

6- Tener cuidado al sumergirse en el día ya que han habido accidentes mortales en los últimos años.