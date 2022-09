Por segunda quincena consecutiva funcionarios municipales denuncian atraso en sus salarios

La incertidumbre vuelve a reinar entre un grupo de funcionarios municipales, la mayoría es puestos de salario base como peones o secretarias; que denuncian un atraso en el pago de sus salarios.

Este 15 de setiembre la Municipalidad de San Carlos canceló el salario a todos los colaboradores pero de nuevo, 7 de esos funcionarios no recibieron un solo colón.

La situación la denunciaron varios de esos afectados, de forma anónima, a sancarlosdigital.com luego de que al cierre del día, no tenían el dinero en sus cuentas bancarias.

«Ya esta es la segunda vez, la quincena anterior solo nos pagaron 10 días cuando ella (la alcaldesa Karol Salas) dijo que en 24 horas nos pagaba: Eso fue mentira. Ahora fui a Recursos Humanos y lo que me dicen es que no hay acción de personal y sin eso, no nos pueden pagar», contó uno de los afectados.

La situación es grave para él. De su salario de 378 mil colones netos debe pagar sus estudios universitarios.

«Yo le voy a ser sincero, tuve que pedir la plata prestada para poder pagar la matrícula porque, yo no voy a dejar de estudiar por una «huevonada» de estas», añadió este funcionario con poco más de un años de trabajar en el ayuntamiento.

El pago a estas personas está dentro del proceso que lleva la Comisión Especial de Nulidades que formó la alcaldesa Salas.

La quincena anterior, tras una reunión con ella, los funcionarios obtuvieron el compromiso del pago completo en 24 horas pero no ocurrió, según dicen, y ahora la situación se les repite.

«Ella nos dice y nos dice y nos miente. Yo tengo que pagar el agua y me la van a cortar y tengo que pagar 10 mil colones de reconexión pero eso no es problema de ellos (la Municipalidad), es problema mío», contó otro de los afectados.

Esta misma persona vive ahora con mucha preocupación pues su hija está a punto de ingresar a la universidad y no sabe si podrá costear los pagos. Incluso asegura que tuvo que buscar trabajo extra por las noches para poder salir con los gastos de su familia, de 4 integrantes, a quienes sostiene con su salario también de 378 mil colones por mes.

«Eso me tiene muy preocupado, yo no se que decirle a mi hija que ya está empezando a buscar universidad, uno no sabe si va a seguir trabajando y lo que nos dicen es que están resolviendo», comentó.

La situación empieza a provocar problemas en la salud de estas personas que además lidian con la incertidumbre de no saber si les extenderán el contrato que tienen por un plazo establecido en el ayuntamiento.

A algunos les pagan incompleto y a otros, del todo no les llega un solo colón.

«Yo no he sido notificada de por qué no me llegó mi salario completo, solo cuando vi la colilla y vi el faltante de días y para mi esta situación es muy humillante, una falta de respeto al funcionario municipal porque estamos cumpliendo con un horario laboral y cumpliendo responsablemente con todas las asignaciones y al día de hoy no tengo respuestas», apuntó otras de las funcionarias.

La tarde de este 15 de setiembre, mediante mensaje de voz vía WhatsApp y correo electrónico, SCD solicitó una reacción sobre este tema a la alcaldesa Karol Salas pero al cierre de esta nota, no recibimos respuesta.

Quedamos atentos a su reacción según los 10 días que por ley, tiene para responder a la solicitud de información.

Ayuda Social

Ante este tema y los pagos incompletos, la semana anterior la cooperativa Coopelesca hizo una donación económica a cada uno de los 7 funcionarios con problemas.

Por medio de la Asociación Solidarita de empleados, la cooperativa depositó 40 mil colones a cada uno de los afectados.

«Yo vi que me llegó una notificación del banco y me asusté porque pensé que me iban a estafar y yo solo tenía dos colones en la cuenta. Cuando vi el monto (40 mil colones) pensé que alguien se había equivocado hasta que me llamaron y me explicaron pero si fue de mucha ayuda, una bendición», dijo un funcionario.

Buscar ayuda legal es complicado para estas personas pues, sus salarios son básicos y no les alcanza, lo poco que les llega, para poder asumir ese costo.

Lo que hacen en este momento es pedir ayuda por medio de distintos sindicatos de empleados públicos para obtener una respuesta definitiva,

«Tuve que pedir prestado para poder solventar los pagos (universidad, alimentación, alquiler y medio de transporte) entre otros gastos fijos, ahora me encuentro en un estado de incertidumbre porque no tengo claro si van a seguir los problemas con los salarios. Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por nuestro estado de una u otra manera y especialmente al apoyo de Coopelesca por estar anuentes en ayudar», comentó otro de los funcionarios.

Al parecer, para esta quincena los funcionarios con este problema fueron más de los 7 de la quincena anterior. Esta, fue una de las preguntas que la alcaldía está pendiente de responder a este medio de comunicación en la solicitud de información este 15 de setiembre.

Sobre este tema, SCD consultó al presidente municipal, Juan Diego González pues lo funcionarios ya hicieron de conocimiento al Concejo Municipal este caso.

«Esto es indignante, el pago del salario es el derecho más básico de un trabajador y no es posible que por problemas administrativos se les esté castigando de esta manera. Se les está generando un daño grave a un grupo de funcionarios que ahora tendrán complicaciones para cubrir sus necesidades básicas. Vamos a exigirle explicaciones a la alcaldesa Karol Salas por esta decisión que tomó», manifestó.

Los regidores podrían pedir explicaciones a la alcaldesa en la próxima sesión municipal.