¿Por qué el PLN expulsó de por vida a Alfredo Córdoba?

El Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional expulsó, de por vida, al exalcalde sancarleño Alfredo Córdoba de sus filas.

Según el documento de notificación, la expulsión tiene como base el nombramiento ilegal de Wilberth Rojas en 2003 y que además, por el que fue condenado a la inhabilitación de su cargo por 6 meses y posterior, retiro de credenciales.

El acuerdo fue unánime por parte de los integrantes liberacionistas y basado en los argumentos de la condena e incluso las justificaciones de Córdoba.

“Yo lo que estoy es en shock de ver cómo me sacan por algo que pasó hace 20 años, 20 años, y no fue por un acto de corrupción fue por un nombramiento que ya hay resoluciones que, incluso dicen que no fue ilegal”, comentó el exalcalde a sancarlosdigital.com

El caso tiene que ver con el nombramiento de Wilberth Rojas como administrador municipal de forma interina por 4 meses pero, sin cumplir con el requisito de incorporación al colegio respectivo. Ese incumplimiento lo solventaron cuando quedó ya en su cargo.

“A mi me están condenando (el PLN) por algo de hace 20 años, esto es como si hubiera matado a 20 personas por que me sacaron de por vida. Al PLN solo le faltó aplicarme la pena de muerte”. añadió Córdoba.

Hace dos semanas, el exalcalde participó de la asamblea cantonal del partido y envió un mensaje de unidad y trabajo de cara a las próximas elecciones municipales. Incluso recibió aplausos por parte de los asistentes.