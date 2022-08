Policía sancarleño es autor de un Best Seller de Amazon

Una de las obras literarias del policía sancarleño, Henry Esquivel, es por segundo año uno de los libro más vendidos en la plataforma Amazon.

Esquivel, quien trabaja como oficial en Pital, escribió «Luna Negra» hace dos años y de nuevo, se convierte en uno de sus más grandes orgullos pues es de los más vendidos en los últimos 8 meses.

«Para mi es un gran honor, un gran orgullo y el sacrificio no es solamente mío si no de mi familia que sacrifica su rato para que uno haga lo que le gusta. Es una novela que resalta que, uno puede cambiar su propio destino, no importa condición social», contó Esquivel.

La historia de esta novela corta, trata de una niña llamada Luna, quien fue abandonada en el Orfanato de San Lorenzo, y que desarrolla poderes mentales que la hacen diferente y saca provecho de esas habilidades.

«Ha tenido una aceptación más que todo en jóvenes que les ha gustado mucho y para mi es una gran sorpresa que Amazon, como premio, me mandara el libro en pasta dura con el sello de ellos. Son años de esfuerzo», añadió.

Topó con muchas puertas de editoriales cerradas pero, la que se abrió fue la que le permitió disfrutar de este logro.

Esquivel, también escribió otras obras literarias como: Entre Brumas, que es una guía de seguridad comunitaria que ha tenido mucha acogida a nivel internacional y lo llevó a ser galardonado con una medalla de honor por el Ministerio de Seguridad Pública.

Tierra de Valientes, novela histórica que fue declarada de interés cantonal por la Municipalidad de San Carlos, por su veracidad con la historia y la conservación en la forma de hablar de nuestros abuelos.

Y el más reciente, Mi Abuelo Toño, una novela histórica que cuenta la lucha de nuestros abuelos en la parte fronteriza por crear un pueblo.

Este policía fue nominado al premio Magón el año anterior.