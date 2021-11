Policía Municipal dirige la mira a ordenamiento vial en barrios de Ciudad Quesada

Desde este lunes, los oficiales de la Policía Municipal concentran parte de su trabajo en asegurar el ordenamiento vial en los barrio aledaños a Ciudad Quesada.

Esto, luego de que la mañana de este lunes y tras el inicio del cobro de los parquímetros, algunos conductores para evadir el pago para estacionarse, acapararon las calles de vecindarios del distrito.

De hecho, desde tempranas horas de la mañana, la Policía Municipal tuvo que intervenir en barrio Baltazar Quesada, detrás de la escuela Enseñanza Especial, donde la doble fila de carros impidió el tránsito vehicular y además, que vecinos pudieran salir de sus casas.

«La intervención fue a causa de denuncias presentadas por vecinos y se atendió por que vecinos manifestaron que, habían carros estacionados en las esquinas, frente a las cocheras de las casas, algunos carros en aceras, incluso no se pudo ni recoger la basura por que no podían pasar dos carros», comentó Walter Hernández, vocero municipal.

«El trabajo de estos primeros días de operación del sistema de parquímetros tiene a los notificadores alertando y advirtiendo a conductores sobre el uso y la obligación de pago. También, a los oficiales de la Policía Municipal con el mismo trabajo pero, con los conductores que buscan otros espacios para estacionar y no pagar.

«Se bajaron unas placas pero es por que no estaban los choferes y los carros estaban en puntos más comprometedores, a otra gente se les dijo que debían dar espacio por que según la ley, las vías son para circular y ahí aunque no haya línea amarilla no significa que no pueda dejar carros pasar». añadió Hernández.

De hecho, estas zonas residenciales quedaron fuera del mapa de parquímetros justo por ser sitios de alta rotación de personas y vecinos que hasta estacionan frente a sus casa antes de ingresar a la cochera.

Durante este lunes, Baltazar Quesada, San Antonio, la inmediaciones de la Ciudad Deportiva e incluso parte de San Martín concentraron gran parte de los funcionarios y empleados de entidades que operan en el centro de Ciudad Quesada y que llegan a sus trabajos en carro. Además, el área detrás de los Tribunales de Justicia ya no recibió solo a funcionarios judiciales si no también de otras partes.

A lo largo del día, el casco central del distrito se mantuvo despejado con espacios de estacionamiento disponibles.