Plan de inversión daría vida, al fin, a puente de hamaca en Boca Arenal

La espera de 20 años podría terminar para los vecinos de Boca Arenal y San Josecito de Cutris tras la caída del puente de hamaca que los comunica.

Los regidores aprobaron una moción para que la administración municipal desarrolle un plan de inversión para dar uso a los 47 millones de colones que, suman 10 años dando vueltas en el presupuesto municipal para la construcción del paso.

Incluso, en la última aprobación de presupuesto extraordinario, el Concejo aprobó, una vez más, el presupuesto pero, la Asociación de Desarrollo de Boca Arenal no puede ejecutarlo por que, no tiene diseños ni recursos para hacerlos.

Es por esto que el regidor Pablo Rodríguez, presentó la iniciativa que sugiere al ayuntamiento hacer un plan de inversión de esos recursos.

«Es un proyecto que sigue muy vigente y la verdad no encuentro explicaciones de por qué ha pasado tanto tiempo con el dinero ahí estancado y no hemos logrado avanzar, creo que es hora de que la Municipalidad de San Carlos de un paso al frente», manifestó Rodríguez.

La propuesta es que los estudios salgan de la Unidad Técnica de Gestión Vial con un informe y un cronograma de trabajo.

Los vecinos urgen ayuda pues, año a año ven que les asignan los fondos pero no tienen como poder usarlos.

«La Municipalidad de San Carlos nos da la partida pero, nos piden que pongamos los diseños. Habíamos hecho unos y el MOPT nos dijo que no por que era mucho y ahora, nosotros no tenemos de dónde sacar fondos para ese diseño, apenas estamos saliendo de dos años de no recibir ingresos», comentó Miguel Segura, presidente de la Asociación de Desarrollo de Boca de Arenal.

La comunidad espera que el ayuntamiento sancarleño también pueda ayudarles con el diseño para poder avanzar con esta obra tan urgente.

Este puente, cayó en 2012 luego de una crecida del río San Carlos y desde entonces la comunidad clama por su reconstrucción.