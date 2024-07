Pequitas: Un viaje a mundos extraordinarios que alegra corazones y almas infantiles

Era 2022 cuando nació Pequitas. Es una niña de solo dos añitos, juguetona de trenzas rojas, un vestido azul, medias a rayas, sombrerito blanco y pecas en su carita.

Cobró vida por ella misma en una de las tantas aventuras que empezó a protagonizar casi que por accidente cuando nación un programa llamado “San Carlos Lee” que empezó con donaciones de libros a centros educativos en zonas vulnerables y cuyo fin primordial, era fomentar la lectura.

Debajo de Pequitas está Jennifer Sánchez, una docente de español apasionada por su profesión que siendo parte de ese programa impulsó junto a sus compañeros que, las visitas a entregar las donaciones tenían que ir acompañadas de un rato de calidad para los niños y niñas de esos centros.

El traje de Pequitas lo tenía porque un día decidió disfrazarse de muñeca para una actividad del colegio en el que trabaja y, decidió desempolvarlo para darle vida a una cuenta cuentos llena de amor y con la capacidad de llevar a los pequeños a viajes extraordinarios cargados de aventuras.

“Ella cobró vida sola porque yo nunca tuve planeado crearla, recuerdo que ni nombre tenía para la primera actividad de contar cuentos y como me pinto pequitas pues, se quedó así para salir del paso. A los niños les gustó mucho, contamos cuentos y quedamos ahí pero, con otros compañeros quedó la idea”, contó Jennifer.

A partir de ahí, Pequitas tuvo apariciones en eventos pequeños siempre de la mano de cuentos mágicos y ratos amenos para los niños y las niñas.

Para estas vacaciones, Pequitas salió de nuevo en una actividad de cuenta cuentos que organizó el Club de Lectura de San Carlos y que, una vez más encantó a los niños.

Esta muñeca es el escape del mundo real para Jennifer. Transformarse en Pequitas es todo un viaje, también para ella pero es un viaje lleno de amor, inocencia y abrazos sinceros.

“La energía, la pureza, la ilusión, la inocencia de un niño es tan fuerte y cuando hay varios juntos hay que ver cómo generan esa reacción y mucho consiste en escucharlos entonces yo llego, les pregunto el nombre, cuando voy contando el cuento hago pausas y les pregunto sobre ellos y ya eso, les genera una familiaridad”, relató.

La pasión en ver las sonrisas de los niños durante los eventos. Cortesía.

Lo que más le llena el corazón es cuando al terminar los cuentos, recibe regalos, abrazos que le llegan al alma y sonrisas sinceras.

A pesar de que si quiera es docente de primaria y que no tenía experiencia, Jennifer se dejó llevar hacia la emoción que le significaba contar cuentos y hoy, no solo los cuenta si no que los interpreta y queda grabada en el corazón de tantos niños.

“Pequitas ha hecho lo que ha querido conmigo y dentro de todo lo que me encanta es que promueve la literatura en una sociedad que trata a los niños como adultos demasiado rápido, y todo se detiene para mi en ese momento cuando les está contando un cuento y ninguna actividad es igual a otra”, contó.

Para transformarse en Pequitas, ella se prepara desde un día antes. Hay que practicar el maquilla, el cuento que toca y hay que ponerse hasta el traje para asegurarse de que todo sale bien.

Esa práctica es frente a una espectadora muy importante y también muy exigente: su propia hija quien hasta le recomienda aspectos que puede incluir en sus presentaciones.

A partir de esa práctica y cuando llega el día del evento, Jennifer deja de ser Jennifer y se convierte en Pequitas, la tierna muñeca de dos años.

Ella también trabaja en eventos privados por lo que, cualquier persona puede contratarla por medio del número8506-9709.