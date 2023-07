¡Pequeños grandes atletas! Proceso forma sancarleños desde los 4 años

Kids Athletics es el nuevo proyecto de la Asociación de Atletismo de San Carlos y que tiene como objetivo, empezar a formar los futuros atletas sancarleños.

El proyecto inició con 60 menores de entre 4 y 12 años y que incluso ya tuvieron participación en torneos fuera del cantón.

“Es una cantidad bastante considerable, estamos entrenando los sábados en un horario partido, los más pequeños en un horario, los más grandes en otro para no ver interferido el crecimiento y el desarrollo de cada uno”, destacó Pablo Rojas, el entrenador del grupo al programa Visión Deportiva.

Cualquier niño o niña puede participar y no requiere inscripción previa. Basta con llegar a los entrenamientos en la pista de la Ciudad Deportiva en Ciudad Quesada.

Los horarios dispuestos los sábados son de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. o, de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.

“Los recibimos con todo gusto, pueden venir a hacer la prueba, medir las capacidades de los chicos y si les gusta iniciamos los detalles para que se integren”, añadió el entrenador.

La idea es que los entrenamientos sean un juego por medio del desarrollo de las habilidades siempre, con las bases del atletismo: saltar, correr y lanzar, sobre todo para los más pequeños.

A partir de los 7 años, cambian de grupo al de los participantes con mayor resistencia.

Si está interesado en incorporar a sus hijos, puede comunicarse al 8704 1230.