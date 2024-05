Paula recopiló sus “indirectas” en un libro con cuentos, poemas y versos

135 páginas de puras indirectas pero, indirectas inspiradas en el amor. Paula Blanco Villalobos, tiene 36 años y una inspiración como muy pocas.

De su familia, tanto paterna como materna, heredó el amor por las letras, por convertirlas en inspiración y poemas, versos o cuentos que ella misma llama, indirectas.

“Yo sabía que yo podía escribir pero lo que hacía era que los escribía y los botaba. Escribía versos y se los daba a algún amigo para que conquistara a alguien pero nunca los conservaba. Cuando entré a la universidad, en 2007 conocí a una amistad y me recomendó que empezara a guardar las cosas”, contó Paula.

A esta recomendación se sumó su familia quienes veían en ella el potencial que por sí misma, no había descubierto para publicar sus obras.

Tiene 4 borradores de libros a lo largo de los años pero, hace dos semanas nació “Indirecta” su primer libro y que recopila 24 poemas, 18 frases y 16 cuentos cortos, todos de su autoría.

“Este libro es el trabajo de casi 4 años, recopilando, montando, dándole forma, intenté con varios cursos para poder publicar pero las editoriales me decía que me faltaba ser de la norma y entonces Indirecta nació en una imprenta en Ciudad Quesada”, relató.

Este primer tiraje fue de 50 unidades pero, se agotaron rápido por lo que ya piensa en un segundo tiraje.

¿Indirecta?

Este es el seudónimo que Paula usa para mantenerse en el anonimato pues, salir a la luz no era de sus intenciones.

Paula cuidó cada detalle de su obra hasta con un sello propio. Cortesía.

Nació, hace dos años y medio, cuando un par de amigos la convencieron de usar el seudónimo para empezar a publicar sus inspiraciones en redes sociales y salió esta página en Facebook, que recopila parte de ellas: https://www.facebook.com/Indirecta08

“Indirecta fue lo mejor que me ha pasado porque me ha permitido irme soltando, hay gente que hasta hace poco se dieron cuenta que era yo. Yo siempre decía las cosas pero no me gustaba que se dieran cuenta que era yo y un amigo me dijo que, justamente eso eran las indirectas, decir las cosas y el que agarró, agarró”, comentó.

Al paso de tantas indirectas, algunas con dedicatorias, otras basadas en historias de amigos o de vivencias propias, Paula entendió que muchas de ellas debía convertirse en un libro y no quedarse solo en el muro de sus redes sociales: así nació esta compilación que tiene la frase: Historias y poemas de un café.

El libro está a la venta por 5 mil colones y puede contactar a Paula por medio del correo: p.andreablanco@hotmail.com