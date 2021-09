Patricia Romero deja la Asociación Pro Carretera y es candidata a diputada

Patricia Romero Barrientos, es la candidata a diputada del Partido Liberal Progresista Plus (PLP+) por San Carlos. Ella, ocupa en segundo lugar en la papeleta de Alajuela y quedó ratificada la noche de este domingo, durante la asamblea del partido en la que ratificaron además, la candidatura presidencial de Eli Feinzaig.

Hasta la semana anterior, ella era la presidenta de la Asociación Pro Carretera Florencia-Naranjo, cargo al que renunció según establecen los estatutos de la organización, para sumarse a la campaña política de Feinzaig.

Romero aseguró que su reincorporación a la política tuvo un proceso de reflexión, luego de que la dirigencia del partido la buscara para sumarse a sus filas.

«Yo me dispuse a servir y voy a hacer lo posible por ayudar a este grupo que quiere hacer un cambio en este país, que ya urge hacer un cambio en este país por que no podemos seguir en lo mismo, con una realidad muy dura, muy triste», manifestó Romero a SCD.

La lucha principal de esta agrupación en la región, estará de lleno en concluir la carretera Abundancia-Naranjo, proyecto que Romero conoce muy bien por sus 5 años como presidenta de la organización civil.

«Estamos muy interesados en darle seguimiento a este tema que es uno de los proyectos que hemos impulsado y todos saben la lucha que hemos dado, este gobierno ha sido totalmente ausente y ya sabemos todo lo que no ha hecho este gobierno y además de que nos ha dado la espalda a toda la Zona Norte, no solo con el proyecto, si no con muchas cosas», agregó.

En 2007, Romero asumió como diputada por el PAC luego de la renuncia de la diputada Sadie Bravo. En la última campaña, ocupó el primer lugar en la papeleta para diputados de Alajuela del Movimiento Libertario, cargo al que renunció en 2017 por diferencias con líderes de la agrupación. Desde 2014 asumió la presidencia de la asociación y esta, es la segunda ocasión en la que se separa por aspiraciones políticas.